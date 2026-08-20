왕이 접견한 李 “한중, 경제·안보에 서로 필요”

한반도 평화 위한 中 역할론 당부도

이미지 확대 이재명 대통령이 20일 청와대에서 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장의 예방을 받고 대화를 나누고 있다. 이 대통령은 왕 부장에게 한중 관계 및 한반도 문제 등에 대한 긴밀한 전략적 소통을 당부했다.

청와대 제공

세줄 요약 이재명, 왕이 접견해 한중 협력 강화 논의

한반도 평화체제 구축에 중국 역할 당부

왕이, 북미회담 중재론에는 선 긋기

2026-08-21 1면

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이재명 대통령이 20일 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 만나 한반도 정세 안정과 평화체제 구축을 위한 중국의 역할을 당부했다. 북미 대화 재개가 타진되는 국면에서 이 대통령이 거듭 ‘페이스 메이커’를 자청하며 주변국에 협조를 요청한 것이다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 왕 부장을 접견하고 한중 관계 발전 방안과 한반도 및 역내 정세 등에 대해 의견을 나눈 것으로 알려졌다. 중국 신화통신에 따르면 이 대통령은 이날 면담에서 “현 국제 정세에서 한중은 무역, 경제, 안보 등 여러 분야에서 서로를 필요로 한다”며 “한중 전략적 협력 강화는 양국의 근본적인 이익에 부합할 뿐만 아니라 지역의 평화와 안정을 유지하는 데에도 중요하다고 역설했다”고 전했다.북미 대화 재개 국면에서 중국 역할론도 논의됐을 것으로 관측된다. 앞서 이 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 “전쟁을 종식하고 한반도의 불안정한 정전체제를 평화체제로 바꾸는 여정에 나설 것”이라며 ‘종전을 위한 당사자 간 논의’를 거론한 바 있다. 특히 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 연합훈련 축소를 지시한 뒤 북한을 향해 러브콜을 강하게 보내고 있어 대화 국면으로의 전환이 이뤄질 가능성이 있다.다만 왕 부장은 전날 조현 외교부 장관과 회담한 뒤 기자들과 만나 북미회담 중재 역할론에 관한 질문에 “그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일”이라며 “특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다”고 선을 그었다.대북 제재 완화 등 미국의 선제적 조치를 압박하면서, 중재자 역할을 맡을 의사가 없다는 뜻을 분명히 한 것이다.왕 부장은 이 대통령 접견에 이어 위성락 국가안보실장과 오찬 회담을 갖고 한중 관계와 한반도 정세를 비롯한 지역·국제 문제 등 양국의 관심사에 대해 의견을 나눴다.이 대통령이 제안한 ‘종전 다자 논의’ 등이 이뤄지기 위해선 미국과 함께 중국의 협조가 필수적이다. 우선 미국이 대화 국면 전환에 적극적으로 나선 가운데 중국이 여기에 지지를 보낸다면 9월 미중 정상회담 등을 거쳐 한반도에 대화 국면이 조성될 가능성이 있다.이 대통령이 트럼프 대통령의 조치에 지지를 표한 것도 이 같은 판단이 작용한 것으로 보인다. 이 대통령은 전날 엑스(X)에서 트럼프 대통령의 한미 연합훈련 축소와 관련해 “그 결단에 경의를 표한다”며 “한미 연합 연습과 야외 기동훈련 축소를 통해서라도 한반도 평화체제를 구축하려는 트럼프 대통령의 의지와 노력에 공감한다”고 밝혔다.이어 “트럼프 대통령의 이 결단이 북미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 거쳐 한반도의 안정적 평화체제 구축으로 이어지기를 기대한다”고 했다.그러면서 “약 1년 전 백악관에서 트럼프 대통령을 처음 만났을 때 세계 유일 분단국인 한반도의 평화를 위해 ‘페이스 메이커’를 자처하면서 (트럼프 대통령에게는) ‘피스 메이커’ 역할을 요청드린 기억이 떠오른다”며 “여러 차례 밝힌 것처럼 저는 트럼프 대통령의 피스 메이커 활동을 촉진하는 페이스 메이커 역할에 최선을 다할 것”이라고 공언했다.다만 외교가에선 북미 대화 또는 다자 논의의 장이 만들어질 경우 남북 대화도 병행돼야 한다는 제언이 나온다. 지금처럼 남북 대화 채널이 완전 단절된 상태에서 북미가 한국을 배제한 채 대화를 진행할 경우 한국의 입지가 좁아지는 이른바 ‘통미봉남’(通美封南·미국과 소통하되 한국은 배제)이 연출될 수 있다는 우려에서다.문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장은 “북미 대화를 통해 한반도에 지속 가능한 평화를 가져올 여건이 조성된다면 긍정적”이라면서도 “중요한 것은 이 과정에서 한국이 완전히 배제되고 북미만 소통한다면 바람직하지 않다”고 지적했다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수도 “현재 남북 관계가 단절된 상황인 만큼 한국이 주도적인 역할을 하면서 협상의 주체가 될 수 있다는 점을 인지하도록 실효적 조치를 취해야 한다”며 “특히 9·19 군사합의 이행과 한미 연합훈련 내용과 방식의 조정 등 북한이 원하면서도 평화 체제에 부합하는 군사적 조치가 필요하다”고 짚었다.강동용·이주원 기자