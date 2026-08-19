정치 국방·외교 [포토] ‘방한’ 중국 왕이 외교부장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/08/19/20260819800010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-19 17:11 입력 2026-08-19 17:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 손들어 인사하는 중국 왕이 외교부장왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 서울 강서구 서울김포비즈니스 항공센터를 통해 방한해 취재진을 향해 손들어 인사하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 대화하는 중국 왕이 외교부장왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(오른쪽 두번째)이 19일 서울 강서구 서울김포비즈니스 항공센터를 통해 방한해 마중나온 남진 외교부 동북?중앙아시아국장과 대화하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 김포공항 통해 입국하는 왕이 외교부장왕이 중국 외교부장 겸 공산당 중앙외사판공실 주임이 한중 외교장관회담을 갖고 한반도 정세 등에 대해 논의 19일 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. 2026.08.19. 뉴시스 이미지 확대 인사하는 중국 왕이 외교부장왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(오른쪽 두번째)이 19일 서울 강서구 서울김포비즈니스 항공센터를 통해 방한해 마중나온 남진 외교부 동북·중앙아시아국장과 인사하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 방한하는 중국 왕이 외교부장왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 서울 강서구 김포비즈니스 항공센터를 통해 방한하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 서울 강서구 서울김포비즈니스 항공센터를 통해 방한해 취재진을 향해 손들어 인사하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지