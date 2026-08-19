주한미군사령관, 국방부 방문…야외기동훈련 추가 축소될 듯

안규백 장관과 훈련 협의 가능성

지휘소 변경 등 축소 암시 움직임

이미지 확대 국방부 청사 떠나는 브런슨 제이비어 브런슨(오른쪽) 주한미군사령관이 18일 서울 용산구 국방부 청사에서 안규백 장관과 면담한 뒤 떠나고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 브런슨 사령관 국방부 방문, 축소 논의

트럼프 지시 뒤 훈련 지휘소 이동 감지

야외기동훈련 추가 축소 우려 확산

2026-08-19 5면

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도널드 트럼프 미 대통령이 한미 연합훈련 축소를 지시한 가운데 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 18일 국방부 청사를 방문해 안규백 장관을 면담한 것으로 전해졌다. 군 안팎에선 이미 연합훈련 규모가 줄어든 상황에서 추가로 축소할 경우 북한에 잘못된 신호를 줄 수 있다는 우려가 나온다.브런슨 사령관은 이날 오후 국방부 청사를 약 20분간 방문했다. 그는 취재진에게 “회의가 있었다”고 짧게 언급했을 뿐 정확한 방문 이유를 밝히지 않았다.이날 방문은 미 국방부가 트럼프 대통령의 한미 연합훈련 축소 지시에 대해 “군 통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 밝힌 뒤 이뤄졌다. 안 장관과 만나 훈련 축소에 관한 의견을 교환했을 것으로 예상되는 이유다.실제로 축소를 암시하는 듯한 움직임도 감지됐다. 트럼프 대통령 지시 이후 한미연합사령부 훈련 지휘소가 전시 지휘소인 경기 성남 ‘CP 탱고’에서 평시 지휘소인 평택 캠프 험프리스로 바뀌었다가 다시 CP 탱고로 이동하는 이례적인 상황도 벌어진 것으로 전해졌다. 일부 훈련을 취소하거나 한미가 따로 훈련해 연합훈련 수를 줄이는 방안 등도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.앞서 트럼프 대통령은 전날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 훈련 축소를 지시했다고 밝혔다. 그는 “내가 북한 김정은 위원장과 매우 좋은 관계라는 점을 감안할 때 미국이 오래전 한국과의 연합군사훈련에 참가하기로 합의했다는 사실이 마음에 들지 않는다”고 말했다.을지 자유의 방패(UFS)가 전날 이미 시작된 만큼 훈련이 축소된다면 야외기동훈련(FTX)이 줄어들 가능성이 높다. 지휘소연습(CPX) 등 핵심 절차는 유지하면서 미군 증원전력의 참가 규모를 축소하는 방안이 현실적이란 분석이다.군 안팎에서는 이미 올해 FTX가 줄어든 만큼 더 축소하는 것은 무리라는 목소리가 나온다. 이번 FTX는 14회로, 지난해 22회, 2024년 48회에 비하면 크게 줄었다.군사 전문가들은 훈련을 중단할 경우 북한에 한미 전시 대응 의지나 준비태세가 완화됐다는 잘못된 시그널을 줄 수 있다고 우려하고 있다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “연합훈련은 북한의 특수한 위협 상황들을 상정해 진행하는데 일부 상황들이 빠진다면 그에 대한 대비가 미흡해지고 안보 공백이 생길 수밖에 없다”며 “정부가 외교적 해결법을 빨리 찾아야 한다”고 말했다.백서연 기자