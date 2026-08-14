[포토] 국방부, ‘기존 청사로 복귀’

1 / 8 이미지 확대 안규백 국방부 장관이 14일 서울 용산구 국방부 청사로 출근하고 있다. 2026.8.14

연합뉴스

이미지 확대 안규백 국방부 장관이 14일 서울 용산구 국방부 청사로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.8.14

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이미지 확대 안규백 국방부 장관이 14일 서울 용산구 국방부 청사로 출근하고 있다. 2026.8.14

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이미지 확대 안규백 국방부 장관이 14일 서울 용산구 국방부 청사로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.8.14

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이미지 확대 14일 서울 용산구 국방부 청사 앞의 홍범도 장군 등 호국위인들의 흉상.

윤석열 정부 당시 ‘용산 대통령실 이전’으로 대통령실에 청사를 내줬던 국방부는 약 4년 만에 다시 옛 청사로 이전했다. 2026.8.14

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이미지 확대 14일 오전 서울 용산구 국방부 신청사의 모습. 2026.08.14.

뉴시스

이미지 확대 14일 오전 서울 용산구 국방부 신청사의 모습. 2026.08.14.

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안규백 국방부 장관이 14일 서울 용산구 국방부 청사로 출근하고 있다.윤석열 정부 당시 ‘용산 대통령실 이전’으로 대통령실에 청사를 내줬던 국방부는 약 4년 만에 다시 옛 청사로 이전했다.온라인뉴스부