[포토] ‘명중’ 자폭드론 실사격훈련

세줄 요약 한국 첫 자폭 드론 실사격 훈련 공개

포천 사격장서 FPV 드론 6대 표적 명중

한미 연합 대비태세·공역 협력 강조

1 / 8 이미지 확대 미 해병대가 한미연합 해병대 훈련 ‘KMEP’의 일환으로 지난 5일 경기 포천 영중면 영평리 로드리게스 사격장에서 첫 자폭드론 실사격 훈련을 가졌다.

미 해병대 장병들이 폭약을 장착한 네로스 아처 드론을 조종해 목표물에 명중시키고 있다. 2026.8.6

국방일보 제공

이미지 확대 미 해병대가 한미연합 해병대 훈련 ‘KMEP’의 일환으로 지난 5일 경기 포천 영중면 영평리 로드리게스 사격장에서 첫 자폭드론 실사격 훈련을 가졌다.

미 해병대 장병들이 폭약을 장착한 네로스 아처 드론을 조종해 목표물에 명중시키고 있다. 2026.8.6

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이미지 확대 미 해병대가 한미연합 해병대 훈련 ‘KMEP’의 일환으로 지난 5일 경기 포천 영중면 영평리 로드리게스 사격장에서 첫 자폭드론 실사격 훈련을 가졌다.

미 해병대 장병들이 조종하는 폭약을 장착한 네로스 아처 드론이 목표물로 향하고 있다. 2026.8.6

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이미지 확대 미 해병대가 한미연합 해병대 훈련 ‘KMEP’의 일환으로 지난 5일 경기 포천 영중면 영평리 로드리게스 사격장에서 첫 자폭드론 실사격 훈련을 가졌다.

사진은 이날 훈련에서 공개된 1인칭 시점(FPV) 공격 드론인 네로스 아처. 2026.8.6

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이미지 확대 미 해병대가 한미연합 해병대 훈련 ‘KMEP’의 일환으로 지난 5일 경기 포천 영중면 영평리 로드리게스 사격장에서 첫 자폭드론 실사격 훈련을 가졌다.

미 해병대 장병들이 네로스 아처 드론을 살펴보고 있다. 2026.8.6

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미 해병대 장병들이 조종하는 폭약을 장착한 네로스 아처 드론이 목표물로 향하고 있다. 사진은 드론에서 실시간으로 전송된 영상의 모습. 2026.8.6

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미 해병대 장병들이 폭약을 장착한 네로스 아처 드론을 준비하고 있다. 2026.8.6

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미 해병대 장병들이 훈련에 사용할 네로스 아처 드론을 준비하고 있다. 2026.8.6

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미 해병대가 한국에서 처음으로 자폭 드론을 동원한 실사격 훈련을 실시했다.미 해병대는 한미 해병대 연합훈련 ‘KMEP’의 일환으로 이달 5일 경기 포천 영중면 영평리 로드리게스 사격장에서 자폭 드론 실사격 훈련 모습을 국내 언론에 공개했다. 로드리게스 사격장은 군사분계선(MDL)에서 약 30㎞ 떨어진 전방 훈련장이다.미 해병대가 한반도에서 처음으로 실시한 1인칭 시점(FPV) 공격 무인기 실사격 훈련으로, 미군이 한국에서 드론 실사격 훈련을 공개한 것도 이번이 처음이다.훈련에 투입된 미 해병대 자폭 드론 6대는 약 900ｍ 떨어진 목표까지 빠르게 비행해 표적에 명중했다.자폭 드론은 미국 드론 스타트업 네로스가 생산하는 소형 쿼드콥터 드론 ‘아처’가 활용됐다. 표적을 직접 맞춰 폭발하는 ‘히트 투 킬(Hit-to-Kill)’ 방식으로, 최대 사거리는 25㎞, 최대 시속 130㎞, 탑재중량(페이로드)은 3kg 수준이다.프로펠러 4개를 달고도 길이와 폭이 30~40㎝ 정도로 소형이고, 대전차·대물·대인 무기를 탑재할 수 있다. 대당 700만 원 안팎으로 알려진 이 드론은 우크라이나에도 6천 대가량 투입된 것으로 알려졌다.피터 앤크니 주한미해병대 부사령관(대령)은 이날 기자들과 만나 “모든 것의 핵심은 연합 대비태세”라며 “미 해병대가 향후 실제 투입될 수도 있는 이곳 한반도의 지형에서 직접 지상을 누비며 이러한 역량을 선보일 수 있다는 점 자체가 큰 기회”라고 했다.이날 훈련은 전국 대부분 지역에 ‘폭염중대경보’가 발령될 만큼 무더운 날씨 속에 이뤄졌다.미 해병대 관계자는 “전장의 날씨는 우리 뜻대로 되지 않는다”며 “한국 특유의 지형뿐 아니라 한국 여름의 고온다습함, 겨울의 혹한을 직접 겪어보는 것은 소중한 기회”라고 했다.훈련은 평소 한반도에 주둔하지 않는 미 해병대 3사단 7연대가 한반도로 직접 전개해 실시됐다. 지난달 30일 파주 휴전선 인근에서 발생한 ‘무인기 오인 소동’ 당시 북한군 무인기로 오해받은 무인기를 날린 부대다.이 사태는 한미 실무자 간 소통 오류로 미 해병대 드론 비행계획이 한국군에 전파되지 않으면서 발생했던 것으로 조사됐다.이를 의식한 듯, 미 해병대는 이번 실사격 훈련에 앞서 한국군과 안전, 공역 관제를 사전에 긴밀히 협력했다고 설명했다.미 해병대 측은 이번 훈련을 계기로 향후 한미 연합·합동 FPV 공격용 드론 훈련도 추진할 계획이라고 밝혔다.온라인뉴스부