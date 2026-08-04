조현 장관 만난 스틸 美대사… 한미 현안 돌파구 찾을까

쿠팡·대미 투자 등 해법 모색 주목

대중 견제·北인권엔 엇박자 우려

이미지 확대 미셸 스틸 신임 주한미국대사

세줄 요약 스틸 대사, 조현 장관 예방으로 공식 활동 개시

쿠팡 사태·대미 투자·안보 협의 등 현안 산적

대사 공백 해소 속 관계 개선 기대와 우려 병존

2026-08-05 8면

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최근 한국에 부임한 미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 조현 외교부 장관을 예방하며 공식 활동을 시작했다. 쿠팡 사태, 대미 투자, 안보 협의 등 한미 간 현안이 산적한 가운데 이번 첫 만남을 계기로 돌파구를 찾을 수 있을지 주목된다.스틸 대사는 이날 밝은 표정으로 서울 종로구 외교부 청사에 모습을 드러낸 뒤 강상욱 외교부 의전장에 신임장 사본을 제출하고 조 장관을 접견했다. 한국에 부임한 지 5일 만이다.스틸 대사는 조 장관과 대화 내용 등에 대해선 취재진 질문에 답변하진 않았다. 한미 간에는 쿠팡 문제를 비롯해 대미 투자 등 여러 현안이 있는데 일부 현안은 양측 간 입장차가 있거나 갈등으로 비화될 소지가 있어서 관리가 필요한 상황이다. 이날 예방 자리에서도 조 장관과 스틸 대사는 한미관계 발전 방안을 큰 틀에서 논의하면서 주요 현안에 대한 의견을 교환했을 것으로 관측된다.외교가에서는 쿠팡 이슈, 한미 안보분야 협의 등이 지연된 원인으로 대미투자 지연 등이 지목돼왔던 만큼 도널드 트럼프 대통령의 신임이 두터운 스틸 대사가 양국 외교 이슈의 실타래를 풀 수 있을 것이란 기대감이 나온다.박두순 외교부 대변인은 브리핑에서 “주한대사가 한미동맹과 한미관계에 대한 이해를 바탕으로 한미관계 강화와 한미 양국 국민 간 우정 증진 등을 위해 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.조 장관은 전날 언론 인터뷰에서 “(스틸) 대사가 워싱턴에 아주 직통으로 통한다고 하니까 한미 관계에 있는 여러 가지 어려운 문제점을 잘 해결해 나가는 데 활용할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝힌 바 있다.﻿ 이날 예방에는 스틸 대사의 남편 숀 스틸 변호사도 동행했다.스틸 대사의 임명으로 1년 7개월간의 대사 공백이 해소됐다. 도널드 트럼프 2기 행정부 첫 주한미국대사인 스틸 대사에 앞서, 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 뒤 그간 공석 상태가 이어져왔다.﻿ 스틸 대사는 이명박·박근혜 정부 때 성 김 전 대사에 이어 역대 두 번째 한국계 주한미국대사다. 실향민의 딸로 태어나 미국으로 건너간 그는 공화당 소속 연방 하원의원 출신으로 공화당 내 대표 친트럼프 인사로 분류된다.반면 일각에서는 스틸 대사가 앞서 대중국 견제 강화와 탈북민 인권 개선 등에 적극 목소리를 내왔던 점에 비춰, 우리 정부 정책과 엇박자가 나거나 북한을 자극할 수 있다는 우려도 있다.백서연 기자