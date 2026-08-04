[포토] ‘2026 피치블랙’ KF-16 비행

세줄 요약 호주 피치블랙 연합공중훈련 참가

KF-16 6대·장병 100여 명 투입

16개국과 62소티 비행하며 점검

1 / 6 이미지 확대 공군은 7월 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 ‘2026 피치블랙’에서 각국 공군과 함께 다양한 연합공중작전을 수행하고 있다고 4일 밝혔다.

사진은 만딜비치 축하비행을 위해 해변 상공으로 진입하고 있는 KF-16. 2026.8.4

공군 제공

이미지 확대 공군은 7월 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 ‘2026 피치블랙’에서 각국 공군과 함께 다양한 연합공중작전을 수행하고 있다고 4일 밝혔다.

사진은 야간비행을 위해 KF-16 전투기가 이륙하고 있는 모습. 2026.8.4

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이미지 확대 공군은 7월 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 ‘2026 피치블랙’에서 각국 공군과 함께 다양한 연합공중작전을 수행하고 있다고 4일 밝혔다.

사진은 야간비행을 앞두고 출격 준비를 하고 있는 KF-16 전투기. 2026.8.4

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이미지 확대 공군은 7월 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 ‘2026 피치블랙’에서 각국 공군과 함께 다양한 연합공중작전을 수행하고 있다고 4일 밝혔다.

사진은 야간비행을 앞두고 임무 조종사가 KF-16 전투기를 점검하고 있는 모습. 2026.8.4

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이미지 확대 공군은 7월 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 ‘2026 피치블랙’에서 각국 공군과 함께 다양한 연합공중작전을 수행하고 있다고 4일 밝혔다.

사진은 대한민국 공군 조종사들이 훈련 참가를 위해 주기장으로 이동하고 있는 모습. 2026.8.4

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이미지 확대 공군은 7월 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 ‘2026 피치블랙’에서 각국 공군과 함께 다양한 연합공중작전을 수행하고 있다고 4일 밝혔다.

사진은 임무지휘관 역할을 맡은 나형신 대위가 임무계획반에서 타국 조종사들과 임무브리핑을 하는 모습. 2026.8.4

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공군이 지난달 17일(현지 시간)부터 이달 7일까지 호주왕립공군 주관으로 다윈기지에서 진행하는 연합공중훈련 ‘피치블랙’(Pitch Black)에 참가해 연합편대군 임무 작전 수행 능력을 점검하고 있다.이번 훈련에는 우리 공군을 비롯해 미국, 일본, 스페인, 독일 등 16개국이 참가했다. 우리 공군은 KF-16 전투기 6대와 장병 100여 명을 투입했다.우리 공군은 지난달 27일부터 본 훈련에 들어가 KF-16 6대로 항공 차단, 방어제공 등 연합편대군 임무를 수행했다.주야간으로 진행하는 이번 연합훈련에서 우리 공군은 참가국들의 다양한 전투기들과 편대를 구성해 총 62소티(Sortie·출격 횟수)를 비행하며 복합 공중 작전 환경에서의 연합 작전 수행 능력을 점검했다.조종사들은 훈련 중 가상의 공중 위협에 대응해 공대공 교전을 진행하고, 아군 전력과 주요 지역을 방어하는 등 임무 수행 중에 발생할 수 있는 공중 위협, 전투 위협에 대응하는 역량을 배양했다.특히 우리 공군은 이번 훈련에서 임무 계획부터 실행까지 작전을 총괄하는 임무지휘관(MC·Mission Commander) 역할을 두 차례 맡는다.본 훈련에 앞서 지난달 20일 우리 공군 KF-16 편대는 호주 공군의 F-35A 편대와 우정비행을 갖고 우호 증진과 성공적인 훈련 완수 의지를 다지기도 했다.온라인뉴스부