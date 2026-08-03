빈총 경계·美 무인기 오인… 국방부, 1군단장 직무배제

세줄 요약 최전방 실탄 미장착 지침 변경 논란

미군 무인기 오인 소동과 절차 미준수

국방부, 1군단장 직무배제 조치

이미지 확대 안규백 국방부 장관이 3일 과천에서 열린 국방방첩본부 창설 행사에서 훈시를 하고 있다. 국방부 제공

2026-08-04 10면

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국방부가 3일 최전방 실탄 미장착, 미군 무인기 오인 소동 등 논란과 관련해 한기성 육군 1군단장(중장)을 직무배제했다. 무인기 오인 소동은 한미 군당국 실무자간 소통 오류에서 비롯됐다는 군 당국 조사 결과도 나왔다.국방부는 이날 “최근 1군단 관련 사안에 대한 점검 및 조사와 관련해 현 군단장을 오늘부로 직무배제했다”고 밝혔다. 징계성 조치가 아닌 원활한 조사를 위한 조치라는 설명이다. 조사 기간 동안 육군교육사령관이 1군단장 직무를 대리할 예정이다. 학군장교 출신인 한 중장은 지난해 11월 진급해 비육사 출신으로는 처음으로 육군 내 주요 보직인 1군단장을 맡았다.앞서 1군단은 올해 상반기부터 일반전초(GOP)와 최전방 소초(GP) 경계작전에서 공용화기에 실탄을 삽탄하지 않도록 1군단장 재량으로 경계작전 지침을 변경한 사실이 알려지며 논란이 일었다.이에 더해 지난달 30일 한미 연합훈련 일환으로 비행 중이던 미 해병대 무인기를 북한 무인기로 오인해 격추시킬 뻔한 일도 발생했다. ﻿합참은 무인기 소동과 관련, 우리 군과 미측 양측 모두 절차가 준수되지 않았다고 밝혔다.합참 관계자는 “실무자가 (미측의 무인기 비행훈련) 통보를 받고 상급자에게 보고하거나 관련부대에 전파하지 않았다”며 “미측도 공군작전사령부(공작사)의 승인을 받기 위한 공식 절차를 수행했어야 하는데 그렇지 않았던 점은 미흡했다고 본다”고 설명했다.백서연 기자