[포토] ‘해상침투훈련’ 육군 특전사

1 / 7 이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 10km 해안 달리기를 하는 모습. 2026.7.31 육군 제공

이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 해안에서 보트를 들고 구보를 하는 모습. 2026.7.31 육군 제공

이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 소형 고무보트(IBS)를 타고 해상 기동하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공

이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 소형 고무보트(IBS)를 타고 해상 기동하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공

이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 소형 고무보트(IBS)를 타고 대형을 맞춰 해상 기동하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공

이미지 확대 육군 특전사 해상침투훈련 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 해상침투훈련 간 해상척후조 요원들이 본대에 앞서 해안에 침투해 접근로를 확인하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공

이미지 확대 육군 특전사 해상침투훈련육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 해상침투훈련 간 해상척후조 요원들이 본대에 앞서 해안에 침투해 접근로를 확인하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공

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육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다.사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 10km 해안 달리기를 하는 모습.온라인뉴스부