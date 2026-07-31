정치 국방·외교 [포토] ‘해상침투훈련’ 육군 특전사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/31/20260731800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 10:39 입력 2026-07-31 10:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 10km 해안 달리기를 하는 모습. 2026.7.31 육군 제공 이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 해안에서 보트를 들고 구보를 하는 모습. 2026.7.31 육군 제공 이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 소형 고무보트(IBS)를 타고 해상 기동하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공 이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 소형 고무보트(IBS)를 타고 해상 기동하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공 이미지 확대 육군, 특전사 해상침투훈련 실시육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 소형 고무보트(IBS)를 타고 대형을 맞춰 해상 기동하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공 이미지 확대 육군 특전사 해상침투훈련육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 해상침투훈련 간 해상척후조 요원들이 본대에 앞서 해안에 침투해 접근로를 확인하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공 이미지 확대 육군 특전사 해상침투훈련육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 해상침투훈련 간 해상척후조 요원들이 본대에 앞서 해안에 침투해 접근로를 확인하고 있는 모습. 2026.7.31 육군 제공 육군 특전사는 지난 27일부터 31일까지 4박 5일간 충남 보령 무창포 일대에서 해상침투훈련을 성공적으로 실시했다고 밝혔다. 사진은 육군 특전사 특전대원들이 해상침투훈련 간 10km 해안 달리기를 하는 모습.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지