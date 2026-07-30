정치 국방·외교 [포토] 로봇 조종사 옆 지나는 군인들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/30/20260730800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-30 14:14 입력 2026-07-30 14:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 30일 양재동 aT센터에서 열린 제9회 국방과학기술 대제전에서 군인들이 로봇 조종사 옆을 지나고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 30일 양재동 aT센터에서 열린 제9회 국방과학기술 대제전에서 군인들이 로봇 전투장비 옆을 지나고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 30일 양재동 aT센터에서 열린 제9회 국방과학기술 대제전에서 로봇 조종사가 비행기 조종 시범을 보이고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 30일 양재동 aT센터에서 열린 제9회 국방과학기술 대제전에서 로봇 조종사가 비행기 조종 시범을 보이고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 30일 양재동 aT센터에서 열린 제9회 국방과학기술 대제전에서 관람객들이 무인 전투 차량을 바라보고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 30일 양재동 aT센터에서 열린 제9회 국방과학기술 대제전에서 군인들이 로봇 조종사 옆을 지나고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지