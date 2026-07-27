[포토] ‘브라질 생산’ 공군 C-390 수송기

1 / 7 이미지 확대 이재명 대통령, C-390 조종사 및 정비사들과 함께 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰한 뒤 현지에서 교육받고 있는 공군 조종사 및 정비사 등과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 브라질 도착한 이재명 대통령 부부 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에 도착한 공군 1호기에서 내려 경례를 받고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 C-390 수송기 조종사 및 정비사 격려하는 이재명 대통령 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 C-390 수송기 관련 브라질 현지에서 교육받고 있는 우리 공군 조종사 및 정비사들을 격려하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 C-390 수송기 시찰하는 이재명 대통령 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 C-390 수송기 시찰하는 이재명 대통령 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 C-390 수송기 시찰하는 이재명 대통령 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 C-390 수송기 시찰하는 이재명 대통령브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

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브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰한 뒤 현지에서 교육받고 있는 공군 조종사 및 정비사 등과 기념촬영을 하고 있다.온라인뉴스부