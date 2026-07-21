정치 국방·외교 [포토] 헬기 저고도 이탈훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/21/20260721800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-21 14:23 입력 2026-07-21 14:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 헬기 저고도 이탈훈련21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 이미지 확대 뛰어내리는 해병대 특수수색대21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 이미지 확대 바다로 뛰어내리는 해병대원21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 이미지 확대 뛰어내리는 해병대 특수수색대21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 이미지 확대 저고도 이탈훈련에 참가한 헬기21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 마린온헬기가 훈련 장소에 접근하고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 이미지 확대 해병대 헬기 저고도 이탈훈련21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 이미지 확대 헬기에서 뛰어내리는 해병대원21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 21일 경북 포항 앞바다에서 열린 해병대 헬기 저고도 이탈훈련에서 해병대 특수수색대원이 헬기에서 바다로 뛰어내리고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지