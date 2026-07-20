정치 국방·외교 [포토] 해군 전투수영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/20/20260720800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-20 15:56 입력 2026-07-20 15:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 해군병 726기 전투 수영훈련해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련을 하고 있다. 2026.7.20 해군 제공 이미지 확대 해군병 726기 전투 수영훈련해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련을 하고 있다. 2026.7.20 해군 제공 이미지 확대 해군병 726기 전투 수영훈련해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련을 하고 있다. 2026.7.20 해군 제공 이미지 확대 해군병 726기 “훈련은 실전처럼!”해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련 후 ‘필승 구호’를 힘차게 외치고 있다. 2026.7.20 해군 제공 이미지 확대 해군병 “훈련은 전투다!”해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련 후 ‘필승 구호’를 힘차게 외치고 있다. 2026.7.20 해군 제공 이미지 확대 해군병 726기 “훈련은 실전처럼!”해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련 후 ‘필승 구호’를 힘차게 외치고 있다. 2026.7.20 해군 제공 이미지 확대 해군병 “훈련은 실전처럼!”해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련 후 ‘필승 구호’를 힘차게 외치고 있다. 2026.7.20 해군 제공 해군병 726기 해군병이 20일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부에서 전투 수영훈련을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지