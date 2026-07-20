[포토] 한·호주 전투기 ‘핑거팁 대형’ 우정비행

1 / 7 이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 한·호주 공군 전투기들이 핑거팁(Finger Tip) 대형을 유지하며 훈련 공역으로 이동하고 있다.

공군 제공

이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 대한민국 공군 조종사가 호주의 하늘 위에서 태극기를 펼쳐올리고 있다.

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이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 한·호주 공군 전투기들이 에첼론(Echelon Tip) 대형을 유지하며 훈련 공역으로 이동하고 있다.

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이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 대한민국 공군 KF-16이 호주 다윈기지에서 임무를 위해 활주로를 향해 지상활주(Taxing)하고 있다.

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이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 조종사가 비행임무 전 항공기를 최종적으로 점검하고 있다.

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이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 조종사가 비행임무 전 항공기를 최종적으로 점검하고 있다.

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이미지 확대 공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다. 대한민국 공군 정비요원들이 다윈(Darwin)기지에서 훈련에 참가하는 KF-16 정비상태를 점검하고 있다.

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공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다.한·호주 공군 전투기들이 핑거팁(Finger Tip) 대형을 유지하며 훈련 공역으로 이동하고 있다.온라인뉴스부