[포토] ‘로봇과 악수’ 앤 공주

1 / 5 이미지 확대 휴머노이드 로봇과 악수하는 앤 공주 영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 서울 성북구 고려대학교 퓨처모빌리티 실험실을 방문해 휴머노이드 로봇 시연을 지켜본 후 로봇과 악수하고 있다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 고려대 반도체 팹 돌아보는 앤 공주 영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 서울 성북구 고려대학교 반도체 팹을 방문해 시설을 돌아보고 있다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 모델들 지켜보는 앤 공주 영국 찰스 3세 국왕의 동생인 앤 공주가 15일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행된 ‘한?영 패션 퓨쳐스: 잇다. 입다’ 전시를 둘러보고 있다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 DDP 전시 둘러보는 앤 공주 영국 찰스 3세 국왕의 동생인 앤 공주가 15일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행된 ‘한?영 패션 퓨쳐스: 잇다. 입다’ 전시를 둘러보고 있다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 DDP 찾은 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생인 앤 공주가 15일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행된 ‘한?영 패션 퓨쳐스: 잇다. 입다’ 전시를 둘러보고 있다. 2026.7.15 연합뉴스

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영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 서울 성북구 고려대학교 퓨처모빌리티 실험실을 방문해 휴머노이드 로봇 시연을 지켜본 후 로봇과 악수하고 있다.온라인뉴스부