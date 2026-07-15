[포토] 한미 공군 2026-2차 쌍매훈련

1 / 5 이미지 확대 한미 공군, 2026-2차 쌍매훈련 실시 한미 공군은 13일부터 16일까지 중원기지에서 ‘2026-2차 쌍매훈련을 실시한다고 15일 밝혔다. 사진은 훈련에 참가한 한미 공군 전투기들이 지난 14일 훈련 공역으로 이동하고 있는 모습. 왼쪽부터 미국 공군 F-16 2대, 한국 공군 F-16 2대. 2026.7.15 공군 제공

이미지 확대 한미 공군, 2026-2차 쌍매훈련 실시 한미 공군은 13일부터 16일까지 중원기지에서 ‘2026-2차 쌍매훈련을 실시한다고 15일 밝혔다. 사진은 훈련에 참가한 우리 공군 F-16 2대(앞쪽)와 미국 공군 F-16 1대(제일 뒤쪽)가 편대비행을 하며 플레어(Flare)를 발사하고 있는 모습. 2026.7.15 공군 제공

이미지 확대 한미 공군, 2026-2차 쌍매훈련 실시 한미 공군은 13일부터 16일까지 중원기지에서 ‘2026-2차 쌍매훈련을 실시한다고 15일 밝혔다. 사진은 훈련에 참가한 美 공군 F-16 전투기들이 지난 14일 이륙을 위해 유도로를 따라 이동하고 있는 모습. 2026.7.15 공군 제공

이미지 확대 한미 공군, 2026-2차 쌍매훈련 실시 한미 공군은 13일부터 16일까지 중원기지에서 ‘2026-2차 쌍매훈련을 실시한다고 15일 밝혔다. 사진은 훈련에 앞서 임무에 대해 전술토의하고 있는 한미 조종사들. 2026.7.15 공군 제공

이미지 확대 한미 공군, 2026-2차 쌍매훈련 실시한미 공군은 13일부터 16일까지 중원기지에서 ‘2026-2차 쌍매훈련을 실시한다고 15일 밝혔다. 사진은 훈련에 참가한 한미 공군 조종사들이지난 14일 비행을 마친 뒤 함께 이동하고 있는 모습. 2026.7.15 공군 제공

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한미 공군은 13일부터 16일까지 중원기지에서 ‘2026-2차 쌍매훈련을 실시한다고 15일 밝혔다.사진은 훈련에 참가한 한미 공군 전투기들이 지난 14일 훈련 공역으로 이동하고 있는 모습.왼쪽부터 미국 공군 F-16 2대, 한국 공군 F-16 2대.온라인뉴스부