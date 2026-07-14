정치 국방·외교 [포토] 영국 앤 공주, 부산 유엔기념공원 참배 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/14/20260714800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-14 15:15 입력 2026-07-14 15:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 유엔기념공원 참배하는 영국 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 참배하고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 이미지 확대 유엔기념공원 찾은 영국 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 참배하고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 이미지 확대 부산 유엔기념공원 찾은 영국 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 서정인 유엔기념공원 관리처장의 설명을 듣고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 이미지 확대 부산 유엔기념공원 찾은 영국 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 영국 기념비를 참배하고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 이미지 확대 부산 유엔기념공원 찾은 영국 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 서정인 유엔기념공원 관리처장의 설명을 들으며 묘역을 둘러보고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 이미지 확대 부산 유엔기념공원 찾은 영국 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 묘역을 둘러보고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 이미지 확대 기일 맞은 영국군 묘역에 헌화하는 앤 공주영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 기일을 맞은 호건 이병의 묘역에 헌화하고 있다. 2026.7.14 사진공동취재단 영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤 공주가 14일 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 참배하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지