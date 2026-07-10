정치 국방·외교 [포토] ‘정조대왕함 출항’… 2026 환태평양훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/10/20260710800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-10 09:40 입력 2026-07-10 09:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 환태평양훈련, 정조대왕함 출항2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함 승조원들이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 출항 준비하는 정조대왕함2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함 승조원들이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 정조대왕함 출항 준비2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 김인호 소장, 화상회의실에서 해상작전 논의2026 환태평양훈련(RIMPAC)에서 연합해군구성군사령관(CFMCC)을 맡은 해군기동함대사령관 김인호 소장이 7일(현지시간) 태평양전투지휘소에 있는 화상회의실에서 연합참모진과 해상작전에 대해 논의하고 있다. 2026.7.10 해군 제공 이미지 확대 출항 준비하는 정조대왕함2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 출항 준비하는 정조대왕함2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 정조대왕함 출항 준비2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함 승조원들이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 환태평양훈련, 정조대왕함 출항2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함 승조원들이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 출항 준비하는 정조대왕함2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함이 출항 준비를 하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 이미지 확대 출항하는 정조대왕함2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함이 출항하고 있다. 2026.7.10 국방일보 제공 2026 환태평양훈련이 진행 중인 9일(현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 정조대왕함 승조원들이 출항 준비를 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지