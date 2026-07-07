세계 국방비 55% 차지하는 나토… 李 ‘K방산 세일즈’ 나선다

李대통령 나토 정상회의 데뷔전

이미지 확대 튀르키예 도착한 이재명 대통령 나토(북대서양조약기구) 정상회의 참석을 위해 튀르키예를 찾은 이재명 대통령이 7일(현지시간) 앙카라 에센보아 국제공항에서 영접 인사들과 인사하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 튀르키예 도착 나토(북대서양조약기구) 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 에센보아 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 튀르키예 도착한 이재명 대통령 부부 나토(북대서양조약기구) 정상회의 참석을 위해 튀르키예를 찾은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일(현지시간) 앙카라 에센보아 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

세줄 요약 나토 정상회의 참석, K방산 세일즈 본격화

뤼터 사무총장 면담과 양자 회담 추진

나토 공급망 편입·공동개발 기반 모색

2026-07-08 4면

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이재명 대통령이 7일 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석을 위해 튀르키예 앙카라에 도착했다. 이 대통령은 정상회의 기간에 최대 방산 시장인 나토 동맹국들을 상대로 K방산 세일즈를 펼친다.이 대통령은 김혜경 여사와 함께 이날 서울공항을 통해 출국해 4박 5일간의 순방길에 올랐다. 7~8일 나토 정상회의에 참석하며 9~11일 한국 대통령으로서는 15년 만에 몽골을 국빈 방문할 계획이다. 이 대통령은 출국에 앞서 페이스북을 통해 “지난달 G7(주요 7개국) 정상회의에 이어 이번에는 나토 무대에서 세계 평화와 안보를 위한 대한민국의 역할을 더욱 넓혀가려 한다”며 “국민 여러분께 더 큰 자부심을 안겨드릴 수 있도록 이번 순방 역시 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 마르크 뤼터 나토 사무총장이 최근 한국의 방위산업 기반을 ‘환상적’이라고 평가했다는 사실을 거론하면서 “전쟁의 폐허를 딛고 나라를 지키기 위해 흘린 수많은 땀방울이 오늘날 세계가 인정하는 경쟁력이 됐다는 것이 참으로 자랑스럽다”고 언급하기도 했다. 한국은 나토 가입국은 아니지만 뤼터 사무총장의 초청으로 이번 회의에 참석하게 됐다. 이 대통령으로서는 나토 무대의 첫 데뷔다.이 대통령의 첫 나토 정상회의 참석은 세계 국방비의 55%를 차지하는 최대 방산 시장인 나토 동맹국들을 상대로 방산 협력을 본격 추진한다는 의미가 있다는 게 청와대의 설명이다. 이 대통령은 뤼터 사무총장 면담과 인도·태평양 파트너국 대표들과의 소인수 회담, 방산포럼 등에 이어 8일에는 방산 등 실질적인 협력 수요가 있는 국가들을 우선으로 양자 회담을 가진다.특히 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 나토 정상회의 참석을 위해 튀르키예를 방문하는 만큼, 이 대통령과 현지에서 대면할 것인지에도 관심이 쏠린다.위성락 국가안보실장은 지난 3일 브리핑에서 “나토의 비동맹국으로서 나토 동맹국 내에 방산 물자를 원활하게 수출할 수 있도록 나토의 표준에 맞춰 상호운용성을 강화하는 파트너십도 진전시켜 나가야 한다”며 “정상 차원의 신뢰 구축을 바탕으로 우리의 방산 기업들이 나토 공급망에 안정적으로 편입될 수 있도록 제도적인 기반 마련에도 함께 힘써 나갈 것”이라고 밝혔다.﻿ 또 “이번 정상회의를 계기로 우리 군과 기업들이 나토의 드론·우주 등 혁신 분야 네트워크에 참여해 미래전 핵심 기술을 습득하고 공동 개발을 추진할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 설명했다.앙카라 김진아 기자