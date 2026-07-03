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[포토] 해병대, 다국적 연합훈련 ‘칸 퀘스트’ 참가

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수정 2026-07-03 09:20
입력 2026-07-03 09:20
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대한민국 해병대가 글로벌 평화유지 능력을 강화하기 위해 다국적 연합훈련인 ‘2026년 칸 퀘스트(Khaan Quest)’ 훈련을 성공적으로 마쳤다.

해병대는 지난달 20일부터 이달 3일까지 몽골 파이브 힐즈 오릉 훈련장에서 진행된 칸 퀘스트 훈련에 참가했다고 밝혔다.

미국 인도태평양사령부와 몽골군이 공동 주관하는 ‘칸 퀘스트’는 세계 각국이 참여하여 다국적 평화유지활동(PKO) 작전 수행 능력을 배양하고 참여국 간의 상호 운용성을 높이기 위한 연례 연합훈련이다.

이번 훈련에서 해병대 장병들은 다국적군과 함께 야전 전술훈련(FTX)과 지휘소 연습(CPX)을 강도 높게 수행했다. 특히 평화유지 작전의 핵심인 ▲검문소 운용 ▲영외 순찰 ▲부대 방호 ▲갈등 관리 및 민군 작전 등 실전적인 과제를 숙달하며 대한민국 해병대의 우수한 작전 능력을 입증했다.

온라인뉴스부
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