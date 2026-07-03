이미지 확대 추모비행 펼치는 블랙이글스 공군 특수비행팀 블랙이글스가 2일 경기 오산시 죽미령평화공원에서 열린 ‘제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식’에서 추모비행을 선보이고 있다.

뉴시스

2026-07-03 6면

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공군 특수비행팀 블랙이글스가 2일 경기 오산시 죽미령평화공원에서 열린 ‘제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식’에서 추모비행을 선보이고 있다.뉴시스