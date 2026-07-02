정치 국방·외교 추모비행 펼치는 블랙이글스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/03/20260703006003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-02 18:04 입력 2026-07-02 18:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추모비행 펼치는 블랙이글스 공군 특수비행팀 블랙이글스가 2일 경기 오산시 죽미령평화공원에서 열린 ‘제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식’에서 추모비행을 선보이고 있다.뉴시스 공군 특수비행팀 블랙이글스가 2일 경기 오산시 죽미령평화공원에서 열린 ‘제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식’에서 추모비행을 선보이고 있다. 뉴시스 2026-07-03 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지