[포토] 블랙이글스 추모 비행

1 / 7 이미지 확대 추모 비행하는 블랙이글스 2일 경기 오산시 죽미령 평화공원에서 열린 제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 추모 비행을 하고 있다. 2025.07.02. 뉴시스

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이미지 확대 추모비행하는 블랙이글스 2일 경기도 오산시 죽미령평화공원에서 열린 ‘제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식’에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 추모 비행하는 블랙이글스2일 경기 오산시 죽미령 평화공원에서 열린 제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 추모 비행을 하고 있다. 2025.07.02. 뉴시스

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2일 경기 오산시 죽미령 평화공원에서 열린 제76주년 유엔군 초전기념 및 미 스미스부대 전몰장병 추도식에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 추모 비행을 하고 있다.온라인뉴스부