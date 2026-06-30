[포토] 해병대 카만닥 훈련

1 / 7 이미지 확대 2026 카만닥 훈련 해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 20일 한국·필리핀 해병대 장병들이 상륙기습훈련을 실시하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

이미지 확대 2026 카만닥 훈련 참가한 해병대 사령부 해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 19일 한국·필리핀 해병대 장병들이 상륙기습을 위한 해상기동 및 기동대형 숙달훈련을 실시하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

이미지 확대 2026 카만닥 훈련 참가한 해병대 사령부 해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 19일 한국·필리핀 해병대 장병들이 상륙기습을 위한 해상기동을 실시하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

이미지 확대 2026 카만닥 훈련 해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 22일 한국 해병대 장병들이 상륙기습 후 목표지역으로 이동하기 위한 수색정찰을 실시하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

이미지 확대 해병대 사령부. 2026 카만닥 훈련 참가 해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 22일 한국 해병대 장병들이 편제화기 사격을 위해 탄약을 분배하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

이미지 확대 2026 카만닥 훈련 해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 19일 한국?필리핀 해병대 장병들이 필리핀 해병대 훈련장에서 은폐물을 활용해 목표확보 절차 훈련을 실시하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

이미지 확대 해병대 사령부. 2026 카만닥 훈련 참가해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 22일 한국·필리핀 해병대 장병들이 개인화기 사격 및 대물저격총을 활용한 편제화기 사격훈련을 실시하고 있다. 2026.6.30 해병대사령부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥 훈련’에 참가한다고 30일 밝혔다.지난 19일 한국·필리핀 해병대 장병들이 상륙기습을 위한 해상기동 및 기동대형 숙달훈련을 실시하고 있다.온라인뉴스부