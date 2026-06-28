정치 국방·외교 [포토] ‘의장대 사열’ 한일 국방장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/06/28/20260628800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-28 17:08 입력 2026-06-28 17:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 의장대 사열하는 한일 국방장관안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 의장대 사열을 하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 이미지 확대 이동하는 한일 국방장관안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 열린 의장행사를 마친 뒤 회담을 위해 이동하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 이미지 확대 연병장 향하는 한일 국방장관안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부에서 의장대 사열을 하기 위해 연병장으로 향하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 이미지 확대 연병장 향하는 한일 국방장관안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부에서 만나 의장대 사열을 하기 위해 연병장으로 향하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 이미지 확대 연병장 향하는 안규백 국방부 장관-고이즈미 방위상안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부에서 만나 의장대 사열을 하기 위해 연병장으로 향하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 이미지 확대 의장대 사열하는 안규백 국방부 장관?고이즈미 신지로 방위상안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 열린 의장행사에서 의장대 사열을 하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 이미지 확대 대화하는 한일 국방장관안규백 국방부 장관(왼쪽)과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 의장대 사열을 하며 대화하고 있다. 2026.6.28 사진공동취재단 안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 의장대 사열을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지