김 총리, 中 다보스포럼서 연설… 안중근 의사 뤼순 감옥도 찾아

金, 한국의 혁신 경제 정책 소개
귀국 후 당권 도전 준비 본격화
중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)에 참석해 한국의 혁신경제 정책을 소개했다.
24일 국무총리실에 따르면 김 총리는 이날 중국 랴오닝성 다롄 국제컨벤션센터에서 열린 제17차 하계 다보스포럼 개막식에 참석했다. 김 총리는 특별연설에서 한국의 혁신경제 비전을 밝히며, 국정과제인 인공지능(AI) 기본사회와 한국의 AI 역량 등을 강조했다. 한국 총리가 하계 다보스포럼에 참석한 건 2016년 황교안 총리 이후 10년 만이다.
하계 다보스포럼은 ‘대규모 혁신’을 주제로 90개 이상의 국가와 지역에서 온 약 1700명이 참석하는 행사다. 중국은 이번 포럼을 통해 중국의 개방 협력을 강조하고 중국 주도의 다자주의 질서를 내세울 것으로 알려졌다. 전날 김 총리와 7년 만에 한중 총리회담을 한 리창 국무원 총리는 이날 개막식 기조연설에서 “중국의 신흥 기술과 제품이 세계에 가져다주는 건 충격이 아니라 기회이며, 위협이 아니라 역량 강화”라고 강조했다.
김 총리는 이날 안중근 의사가 수용됐던 뤼순 감옥 등 항일 유적지를 찾았다. 지난 22일부터 2박 3일 일정으로 중국을 방문한 김 총리는 일정을 마무리하고 귀국할 예정이다.
김 총리의 이번 중국 방문은 한중 정상외교의 ‘가교 역할’을 부각했다는 평가다. 총리실은 이재명 정부 출범 이후 두 차례의 정상회담에서 만들어 낸 성과를 총리 회담에서 재확인하는 등 정상외교를 뒷받침했다고 설명했다. 홍콩 명보 등 중국 매체도 이날 한중 총리 회담에 대해 “한중 관계가 회복 국면에 접어들고 있다”고 평가했다.
김 총리는 귀국 이후 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 마무리되면 더불어민주당으로 복귀해 본격적으로 8·17 전당대회를 준비할 것으로 보인다.
이주원 기자
세줄 요약
- 하계 다보스포럼 참석, 혁신경제·AI 비전 소개
- 안중근 의사 뤼순 감옥 방문, 항일 유적지 참배
- 한중 총리회담 성과 재확인, 관계 회복 평가
2026-06-25 3면
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