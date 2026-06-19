정치 국방·외교 [포토] 해군, 함대종합전투훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/06/19/20260619800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-19 09:26 입력 2026-06-19 09:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 해군, 전투준비태세 확립을 위한 함대종합전투훈련지난 16일 남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에서 해군 3함대와 기동함대 함정들이 해상기동을 하고 있다. 2026.6.19 해군 제공 이미지 확대 해군, 전투준비태세 확립을 위한 함대종합전투훈련지난 16일 남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에서 해군 3함대와 기동함대 함정들이 해상기동을 하고 있다. 2026.6.19 해군 제공 이미지 확대 해군, 전투준비태세 확립을 위한 함대종합전투훈련지난 18일 남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에 참가한 MH-60R 해상작전헬기가 구축함 충무공이순신함(DDH-Ⅱ, 4,400톤급) 비행갑판에서 헬기 이?착함훈련을 하고 있다. 2026.6.19 해군 제공 이미지 확대 해군, 전투준비태세 확립을 위한 함대종합전투훈련지난 18일 남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에 참가한 MH-60R 해상작전헬기가 구축함 충무공이순신함(DDH-Ⅱ, 4,400톤급) 비행갑판에서 헬기 이?착함훈련을 하고 있다. 2026.6.19 해군 제공 지난 16일 남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에서 해군 3함대와 기동함대 함정들이 해상기동을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지