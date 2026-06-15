[포토] 제1연평해전 승전 27주년

1 / 7 이미지 확대 묵념하는 해군2함대 장병들 제1연평해전 승전 27주년 기념식이 열린 15일 경기 평택시 해군2함대사령부내 안보공원 제1연평해전 전승비 앞에서 해군2함대 장병들이 경례하고 있다. 이날 기념식은 당시 지휘관 및 참전용사, 2함대 장병 등 200여명이 참석해 제1연평해전의 승리를 기념하고 서해수호 의지를 다졌다. 2026.06.15. 뉴시스

이미지 확대 경례하는 해군2함대 장병들 제1연평해전 승전 27주년 기념식이 열린 15일 경기 평택시 해군2함대사령부내 안보공원 제1연평해전 전승비 앞에서 해군2함대 장병들이 경례하고 있다. 이날 기념식은 당시 지휘관 및 참전용사, 2함대 장병 등 200여명이 참석해 제1연평해전의 승리를 기념하고 서해수호 의지를 다졌다. 2026.06.15. 뉴시스

이미지 확대 제1연평해전 승전 27주년 15일 경기도 평택시 해군 제2함대 사령부에서 열린 ‘제1연평해전 승전 27주년 기념식’에서 참석자들이 국기에 경례하고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

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이미지 확대 제1연평해전 승전 27주년 기념식 15일 경기도 평택시 해군 제2함대 사령부에서 열린 ‘제1연평해전 승전 27주년 기념식’에서 참석자들이 국기에 경례하고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 묵념하는 참석자들 15일 경기도 평택시 해군 제2함대 사령부에서 열린 ‘제1연평해전 승전 27주년 기념식’에서 참석자들이 묵념하고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 묵념하는 참석자들15일 경기도 평택시 해군 제2함대 사령부에서 열린 ‘제1연평해전 승전 27주년 기념식’에서 참석자들이 묵념하고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

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제1연평해전 승전 27주년 기념식이 열린 15일 경기 평택시 해군2함대사령부내 안보공원 제1연평해전 전승비 앞에서 해군2함대 장병들이 경례하고 있다.이날 기념식은 당시 지휘관 및 참전용사, 2함대 장병 등 200여명이 참석해 제1연평해전의 승리를 기념하고 서해수호 의지를 다졌다.온라인뉴스부