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[포토] 제1연평해전 승전 27주년

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수정 2026-06-15 15:43
입력 2026-06-15 15:43
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제1연평해전 승전 27주년 기념식이 열린 15일 경기 평택시 해군2함대사령부내 안보공원 제1연평해전 전승비 앞에서 해군2함대 장병들이 경례하고 있다.



이날 기념식은 당시 지휘관 및 참전용사, 2함대 장병 등 200여명이 참석해 제1연평해전의 승리를 기념하고 서해수호 의지를 다졌다.

온라인뉴스부
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