李대통령 “안미경중 유효성 잃어… 美와 경제협력, 안보는 직접 책임”

伊언론 인터뷰서 “국익 기반 새 접근”

“中 공급망 파트너… 산업경쟁도 심화”



“韓·伊 ‘특별 전략적 동반자’ 격상 준비”

김용범 “EU 철강관세 우호적 결과”

이미지 확대 이탈리아를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 로마 다빈치 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다.

로마 뉴스1

세줄 요약 안미경중 틀, 지정학 변화로 유효성 상실

미국과 첨단 경제협력 확대, 안보는 자강 책임

대북정책은 평화 공존과 공동 성장 지향

2026-06-12 6면

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이재명 대통령은 11일(현지시간) “한국 외교는 그동안 안미경중(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국)이라는 틀로 규정됐으나 최근 지정학적 환경 변화 가운데 기존의 이분법적 접근 방식은 유효성을 잃었다”고 밝혔다.이탈리아를 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 공개된 현지 언론 ‘코리에레 델라 세라’와의 인터뷰에서 “한국은 미국과 중국 사이에서 균형을 유지하려 한다고 보기보다는 우리 국익에 기반해 경쟁, 협력, 도전 요인에 대한 다각적인 인식 하에 새로운 접근 방식을 모색해 나가고자 한다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 중국에 대해 한국의 최대 교역국이자 필수적인 공급망 파트너라고 소개했다. 그러면서도 “중국의 산업 경쟁력과 첨단 기술이 고도화되고 있어 양국의 경쟁 측면도 커진 게 사실”이라며 “이 시점에서 미국과의 경제 협력이 첨단 분야로 확대되는 것은 우리 산업 경쟁력 강화 및 경제 고도화에 도움이 된다”고 했다.이 대통령은 전시작전통제권 환수와 국방비 증액이 미국이 원하는 동맹의 방향과 일맥상통한다고 강조했다. 이 대통령은 “미국과의 동맹은 여전히 한국 외교의 기본 축이지만 시대와 현실에 맞게 동맹을 심화·발전시키는 동시에 자강을 공고히 하고 다양한 국가들과의 연대를 활성화하는 전략을 추진하고자 한다”고 설명했다. 스스로의 안보를 책임지는 능력 있는 파트너가 되겠다는 의미라는 게 이 대통령의 설명이다.이와 함께 이 대통령은 대북정책의 가장 중요한 우선순위로 “(북한과) 평화 공존과 공동 성장의 시대를 열겠다는 확고한 비전을 가지고 있다”며 ‘싸울 필요가 없는 평화’를 구축하는 것이 목표라고 했다.전날 벨기에, 유럽연합(EU)와 잇따라 정상회담을 하며 대유럽 외교를 본격 가동한 이 대통령은 이탈리아에 대해 “양국은 ‘특별 전략적 동반자’로 관계를 격상하려고 한다”고 말했다. 이 대통령은 “이번에 양국이 합의하는 ‘2026-2030 전략적 행동 계획’은 한·이탈리아 간 미래지향적 협력을 제도화하기 위한 것으로 한국과 유럽 여타 국가 간 협력의 모델을 제시할 수 있다”고 했다.또 “아프리카의 발전 필요성에 대한 양국의 공감을 토대로 ‘한·이탈리아 개발협력 양해각서(MOU)’를 체결해 양국 간 시너지 창출이 가능한 개발협력 사업을 추진할 예정”이라고 말했다.한편 김용범 청와대 정책실장은 이날 로마에 마련된 프레스센터에서 전날 벨기에 브뤼셀에서 이 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장 및 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장과 회담한 결과를 브리핑하며 EU가 추진 중인 철강 관세쿼터(TRQ)와 관련해 “여타국 대비 좋은 결과가 있을 것으로 보인다”고 말했다.이 대통령은 회담에서 “이번 조치가 철강산업뿐 아니라 공급망 안정 등에 광범위한 영향을 미친다”며 “한·EU 자유무역협정(FTA)이 훼손되지 않도록 이해관계를 조정해 달라”고 요청한 바 있다.로마 김진아 기자