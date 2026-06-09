정치 국방·외교 [포토] ‘경사로도 척척’ 4족 보행로봇 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/06/09/20260609800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-09 15:47 입력 2026-06-09 14:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 경사로도 척척 넘는 4족 보행로봇9일 오후 대전컨벤션센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회장 한국전자기술연구원(KETI) 부스에서 4족 보행 로봇이 경사로를 넘고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 경사로도 척척 넘는 4족 보행로봇9일 오후 대전컨벤션센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회장에서 한 관람객이 경사로를 넘는 4족 보행 로봇의 영상을 촬영하고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 “전시회장 경비는 제가 할게요”9일 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회가 열리고 있는 대전컨벤션센터에서 4족 보행로봇이 전시회장을 돌아다니고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 수조 안에서 인사하는 로봇 다이버9일 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회가 열리고 있는 대전컨벤션센터에서 로봇 다이버가 수조 안에서 팔을 움직이고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 ‘사람 손처럼 굽혀지네’9일 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회가 열리고 있는 대전컨벤션센터에서 로봇 손이 다양한 동작을 취하고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 국내 최대 민관군 교류·협력의 장인 대한민국 국방산업발전대전이 9~11일까지 대전컨벤션센터에서 열린다. 대전시 제고 이미지 확대 방산 혁신기술 가득한 전시회장‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회가 열리고 있는 대전컨벤션센터 제2전시장이 9일 오후 관람객들로 붐비고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 9일 오후 대전컨벤션센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’과 ‘대전 첨단로봇 커넥트’ 전시회장 한국전자기술연구원(KETI) 부스에서 4족 보행 로봇이 경사로를 넘고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지