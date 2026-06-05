[포토] 아리랑 스카프 수여하는 이재명 대통령

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세줄 요약 한미 6·25 전사자 유해 상호 봉환식, 첫 한국 개최

국군 10구 귀환, 미군 3구 미국 봉환

무명 군번줄·아리랑 스카프로 희생 예우

1 / 11 이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 봉송 유해에 전쟁 당시 미군 병사들이 고국의 가족들에게 보낸 기념품을 재현한 ‘아리랑 스카프’를 수여하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 봉환 유해에 신원확인 국가의 의지를 담은 ‘무명 인식표’를 수여하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 분향하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 추모사를 하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 묵념하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 관포 교환 의식을 보고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 관포 교환 의식을 보고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 관포 교환 의식을 보고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 전사자에 대한 경례를 하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 운구 대열에 함께하고 있다. 2026.6.5 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

이미지 확대 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25 전사자 유해 상호봉환식에서 이재명 대통령이 봉환, 봉송 유해에 수여한 무명인식표와 아리랑 스카프. 2026.6.5.

청와대 제공

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이재명 대통령은 5일 오후 한·미 6·25 전사자 유해 상호 봉환식을 주관했다.이날 상호 봉환식을 통해 국군 전사자 유해 10구가 미국 하와이에서 대한민국으로, 미군 전사자 유해 3구가 미국으로 각각 봉환됐다.그간 미국 하와이에서 진행돼왔던 상호 봉환식은 이번에 처음으로 한국에서 개최됐다.이날 행사를 두고 청와대는 “한미 동맹의 굳건함과 전사자에 대한 양국의 숭고한 예우 의지를 상징적으로 보여주는 뜻깊은 자리”라고 설명했다.국군 유해 10구를 실은 수송기는 한국방공식별구역(KADIZ)에 진입한 뒤 KF-21, F-35A 전투기 등의 엄호를 받으며 행사장에 도착했다.고조부와 조부가 각각 항일 독립 유공자와 6·25 참전 용사인 박병준 소령이 F-35A 1번기 조종사로서 엄호 임무를 수행, 세대를 넘어 이어지는 애국과 헌신의 의미가 더해졌다고 청와대는 전했다.이날 행사에는 안규백 국방부 장관 외에도 진영승 합참의장 및 육·해·공군참모총장, 한미연합사 부사령관, 해병대 부사령관 등 군 주요 직위자들이 참석했다.미국 측에선 제임스 헬러 주한미국대사대리, 제이비어 브런슨 유엔군 사령관 겸 한미연합사령관, 제니퍼 월시 국방부 전쟁포로·실종자확인국 수석부국장 등이 자리했다.이 대통령은 행사에서 귀환한 무명 영웅들에게 신원이 확인되지 않은 국군 전사자를 상징하는 ‘무명 군번줄’을 수여, 이름과 가족을 반드시 찾아드리겠다는 국가의 의지를 밝혔다.또한 미군 전사자 유해엔 1952년 당시 참전한 미군 병사가 어머니의 건강을 기원하며 만들어 보낸 스카프를 재현해서 만든 ‘아리랑 스카프’를 전달하며 함께 싸운 장병들의 희생과 헌신에 감사의 뜻을 표했다.온라인뉴스부