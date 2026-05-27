정치 국방·외교 [포토] ‘전우 곁으로’ 프랑스 참전용사 2명 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/05/27/20260527800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-27 16:57 입력 2026-05-27 16:46 1/ 10 이미지 확대 한국전쟁 프랑스 참전용사 유엔기념공원 안장식27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 한국전쟁 프랑스 참전용사 유엔기념공원 안장식27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 프랑스 참전용사 2명, 전우들 곁으로27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 열린 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식에서 입장하는 고인의 유해와 영정사진 뒤로 유가족이 뒤따르고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 프랑스 참전용사 2명, 전우들 곁으로27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 열린 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식에서 고인의 유해와 영정사진이 입장하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 프랑스 참전용사 2명, 전우 곁으로 영면27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 열린 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식에서 고인의 유해와 영정사진이 입장하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 한국전쟁 프랑스 참전용사 2명, 부산 유엔기념공원에 안장27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 한국전쟁 프랑스 참전용사 2명, 부산 유엔기념공원에 안장27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 프랑스 참전용사들, 부산서 영면27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 프랑스 참전용사들, 부산서 영면27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 한국전쟁 프랑스 참전용사 유엔기념공원 안장식27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 27일 오후 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서 한국전쟁 프랑스 참전용사 고(故) 앙드레 다샤리씨와 고(故) 자크 그리졸레씨의 안장식이 열리고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지