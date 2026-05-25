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김경률 해참총장, 캐나다 6·25 참전용사에 감사 전해

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수정 2026-05-25 18:31
입력 2026-05-25 18:31
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김경률 해참총장, 캐나다 6·25 참전용사에 감사 전해
김경률 해참총장, 캐나다 6·25 참전용사에 감사 전해 김경률(왼쪽) 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 자리에서 6·25전쟁 캐나다 참전용사인 빅터 플렛(98)과 악수하고 있다.
해군 제공


김경률(왼쪽) 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 자리에서 6·25전쟁 캐나다 참전용사인 빅터 플렛(98)과 악수하고 있다.

해군 제공
2026-05-26 10면
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