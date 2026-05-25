이미지 확대 김경률 해참총장, 캐나다 6·25 참전용사에 감사 전해 김경률(왼쪽) 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 자리에서 6·25전쟁 캐나다 참전용사인 빅터 플렛(98)과 악수하고 있다.

해군 제공

2026-05-26 10면

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김경률(왼쪽) 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 자리에서 6·25전쟁 캐나다 참전용사인 빅터 플렛(98)과 악수하고 있다.해군 제공