정치 국방·외교 김경률 해참총장, 캐나다 6·25 참전용사에 감사 전해 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/05/26/20260526010003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-25 18:31 입력 2026-05-25 18:31 이미지 확대 김경률 해참총장, 캐나다 6·25 참전용사에 감사 전해 김경률(왼쪽) 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 자리에서 6·25전쟁 캐나다 참전용사인 빅터 플렛(98)과 악수하고 있다.해군 제공 김경률(왼쪽) 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 자리에서 6·25전쟁 캐나다 참전용사인 빅터 플렛(98)과 악수하고 있다. 해군 제공 2026-05-26 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지