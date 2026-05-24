“처음 있는 일” 한국 잠수함 ‘태평양 횡단’ 새 역사…60조원 수주전 승부수

세줄 요약 도산안창호함, 한국 잠수함 첫 태평양 횡단 입항

진해~캐나다 1만4000㎞ 항해, 역대 최장 기록

연합 C4I 교신·수주전 지원 효과 부각

이미지 확대 입항하는 도산안창호함 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단한 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단한 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단한 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단한 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항했다. 사진은 입항 직전 승조원들이 함교와 갑판에 도열해 부두에 있던 데이비드 패첼 캐나다 태평양사령관(소장)과 임기모 주캐나다 한국대사를 향해 대함경례를 하는 모습. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 입항하는 도산안창호함 23일(현지시간) 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관과 임기모 주캐나다 대한민국 대사가 각각 경례와 손을 흔들며 한국 잠수함 최초로 태평양을 횡단해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에 입항하는 도산안창호함(SS-III) 승조원들을 환영하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단한 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 도산안창호함, 태평양 횡단 성공 대한민국 해군 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단에 성공해 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에 입항한 이병일(대령) 도산안창호함장(오른쪽)이 임기모 주캐나다 대한민국 대사(왼쪽)과 악수를 하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

이미지 확대 도산안창호함, 태평양 횡단 성공 대한민국 해군 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단에 성공한 도산안창호함 장병들이 23일(현지시간) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 기념 촬영하고 있다. 2026.5.24 해군 제공

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한국 해군의 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함이 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단해 캐나다에 입항했다. 장거리 항해를 통해 국산 잠수함의 대양 작전능력을 선보이며 캐나다 차세대 잠수함 수주전에도 힘을 보탰다.해군에 따르면 도산안창호함(SS-Ⅲ)과 3100t급 호위함 대전함(FFG)은 한국-캐나다 해군 연합협력 훈련에 참가하기 위해 23일(현지시간) 캐나다 서부 브리티시컬럼비아주 빅토리아의 에스퀴몰트 해군기지에 입항했다.승조원들은 입항 직전 함교와 갑판에 도열해 부두에 있던 데이비드 패첼 캐나다 태평양사령관(소장)과 임기모 주캐나다 한국대사를 향해 대함경례를 했다. 대함경례는 승조원들이 함정 현측에 늘어서 상대 함정이나 상대국에 예를 표하는 국제 해군 의전이다.도산안창호함은 지난 3월 25일 경남 진해군항을 출항해 괌과 하와이를 거쳐 캐나다 빅토리아까지 약 1만 4000㎞를 항해했다. 이는 한국 잠수함의 역대 최장 항해 기록이다.한국 잠수함이 하와이까지 전개한 적은 있으나 태평양을 횡단한 것은 이번이 처음이다. 해군은 도산안창호함의 동급 최고 수준 거주 편의성과 장비 신뢰성이 장거리 항해와 임무 수행의 바탕이 됐다고 설명했다.하와이에서 캐나다까지 항해하는 동안에는 캐나다 해군 잠수함사령부 소속 승조원 2명이 도산안창호함에 편승해 항해와 훈련에 동참했다.캐나다 해군 승조원들은 항해 중 전장 정보를 공유하는 지휘통제 체계인 ‘연합 C4I’를 이용해 캐나다 태평양함대사령부와 교신했다. 국산 잠수함이 이 체계로 캐나다 태평양함대사령부와 교신한 것은 이번이 처음이다.군 안팎에서는 이번 항해가 단순 친선 교류를 넘어 한국형 잠수함의 장거리 전개 능력과 연합작전 상호운용성을 동시에 보여준 사례라는 평가가 나온다.특히 괌·하와이·캐나다를 잇는 항로가 미 해군의 인도·태평양 전략에서 중시되는 주요 해상 교통축과 겹친다는 점에서, 한국 잠수함 전력이 한반도 주변 방어를 넘어 원해 작전 영역으로 외연을 넓히고 있다는 해석도 제기된다.그동안 한국 해군 잠수함 전력은 주로 북한 억제와 한반도 주변 해역 방어에 초점이 맞춰져 있었다. 그러나 이번 태평양 횡단은 한국 잠수함 운용 개념이 인도·태평양 지역 연합안보 협력과 원해 작전 능력 확보 단계로 확장되고 있음을 보여주는 상징적 장면으로 평가된다.방산 측면에서도 의미가 작지 않다. 도산안창호함이 이번 항해에서 보여준 장거리 작전 수행 능력은 최대 60조원 규모로 평가되는 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 수주전에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 관측된다.잠수함 수출 시장에서는 제원 못지않게 실제 장거리 항해 경험과 작전 지속 능력이 중요한 평가 요소로 꼽힌다. 특히 북극과 북대서양 접근을 고려하는 캐나다는 장기간 대양 작전 능력과 승조원 거주성, 장비 신뢰성을 중시하는 것으로 알려져 있다.이번 항해는 한국형 잠수함이 단순 연안 방어 플랫폼이 아니라 원해 작전이 가능한 대양해군 플랫폼이라는 점을 부각한 셈이다.이병일 도산안창호함장(대령)은 “대한민국 잠수함 최초의 태평양 횡단 성공은 거친 대양 환경에서도 장기 임무를 수행해 내는 국산 잠수함의 우수한 성능과 세계적인 기술력을 여실히 증명한 쾌거”라고 밝혔다.도산안창호함과 대전함의 공식 입항 환영 행사는 캐나다 해군 주관으로 오는 25일 열린다. 행사에는 김경률 해군참모총장과 이용철 방위사업청장도 참석해 캐나다 잠수함 수주전 지원에 나선다.도산안창호함은 캐나다 해군과 연합협력 훈련을 실시한 뒤 하와이에서 미국 해군 주관 다국적 해상훈련인 ‘림팩’에 참가하고 복귀할 예정이다.권윤희 기자