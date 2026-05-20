[포토] KF-16 전투기, 공대지 미사일 발사

1 / 8 이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 KF-16 전투기가 지상 표적을 향해 AGM-65G 공대지 미사일을 발사하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 F-15K 전투기가 지상 표적을 향해 GBU-56 공대지 유도폭탄을 투하하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 F-35A 전투기가 순항미사일?무인공격기 역할을 하는 훈련용 표적을 향해 AIM-9X 공대공 미사일을 발사하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 F-15K 전투기가 순항미사일?무인공격기 역할을 하는 훈련용 표적을 향해 AIM-9X 공대공 미사일을 발사하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 AGM-65G 공대지 미사일을 장착하고 임무공역을 향해 비행하고 있는 KF-16 전투기. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 AIM-9X 공대공 미사일을 장착한 F-35A 전투기가 공대공 실사격 훈련을 위해 힘차게 이륙하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 정비사들이 KF-16 전투기에 AGM-65G 공대지 미사일을 장착하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

이미지 확대 공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다. 사진은 정비사들이 F-15K 전투기에 GBU-56 공대지 유도폭탄을 장착하고 있는 모습. 2026.5.20

공군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

공군 공중전투사령부는 지난 18일부터 오는 22일까지 서해 해상사격장에서 ‘26년 2분기 공대공·공대지 실사격 훈련’을 실시한다고 20일 밝혔다.사진은 KF-16 전투기가 지상 표적을 향해 AGM-65G 공대지 미사일을 발사하고 있는 모습.온라인뉴스부