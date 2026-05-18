이재명 정부 첫 통일백서 “남북한 두 국가로 평화 공존”

‘한반도 평화공존 정책’ 전면 배치

“북한이 느끼는 불신·위협 완화해야”

통일부 “두 국가 위헌 논란은 왜곡”



김정은, 군사분계선 무장 강화 지시

이미지 확대 김정은, 北사단·여단장급 지휘관 첫 소집 김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 평양 노동당 중앙청사에서 전군의 사단·여단 지휘관들과 기념촬영하고 있다. 김 위원장이 사단장·여단장급 지휘관을 대거 소집한 것은 이번이 처음이다.

평양 노동신문 뉴스1

세줄 요약 통일백서, 이재명 정부 평화공존 기조 반영

남북 두 국가 현실 전제, 통일 지향 강조

김정은, MDL 무장력 강화 지시로 긴장 고조

2026-05-19 8면

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남북을 사실상 두 국가로 규정하고 ‘평화공존’을 추구하는 이재명 정부의 대북 기조가 통일백서에 공식 반영됐다.통일부는 18일 지난해 정부의 대북·통일 정책 전반과 남북관계 상황 등을 정리한 ‘2026 통일백서:2025 한반도 평화공존의 기록들’을 발간했다고 밝혔다.올해 백서에는 이재명 정부의 대북 기조인 ‘한반도 평화공존 정책’을 전면에 배치했다. 윤석열 정부의 색채가 묻어 있던 지난해 통일백서 1장에 ‘북한의 도발 대응 및 북핵문제 해결 노력’, ‘8·15 통일 독트린’을 앞세운 것과 대조적이다.백서는 북한의 ‘적대적 두 국가’ 주장에 대해 ‘통일을 지향하는 평화적 두 국가관계’로의 전환이 필요하다는 입장을 서술했다. 그러면서 “통일을 지향하는 평화적 두 국가관계는 남북 간 긴장 완화를 통해 북한이 느끼는 불신과 위협을 완화하고, ‘적대’를 ‘평화’로 전환함으로써 한반도 평화공존을 제도화하는 데 중점을 두고 있다”고 부연했다.통일부는 남북이 사실상 두 국가로 존재하는 현실을 고려한 대북 접근법을 주장하고 있다. 이 같은 접근법에 위헌 소지가 있다는 일각의 주장에 대해 통일부는 “1991년 남북이 유엔 동시가입을 통해 상호 간 국제법적 실체를 인정하고 ‘남북기본합의서’ 채택을 통해 서로의 정치적 실체를 존중하며 특수관계임을 받아들였던 역대 정부의 입장을 계승한 것”이라며 “헌법과 배치된다는 주장은 사실을 왜곡한 것”이라고 해명했다.이런 가운데 노동신문은 이날 김정은 북한 국무위원장이 전날 전군 사·여단 지휘관들을 불러 군사분계선(MDL) 일대 무장력 강화를 지시했다고 보도했다. 노동신문은 김 위원장이 “남부 국경을 지키고있는 제1선부대들을 강화하고 국경선을 난공불락의 요새로 만들데 대한 우리 당의 령토방위정책에 대하여 언급했다”며 “군사조직구조개편과 제1선부대들을 비롯한 중요부대들을 군사기술적으로 강화하기 위한 구상을 피력했다”고 밝혔다.김 위원장의 행보는 특히 북한 내고향여자축구단이 전날 여자 아시아챔피언스리그(WACL) 준결승전을 위해 한국에 입국한 것과 맞물려 주목된다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “체육 교류 등으로 인해 혹시라도 군 내부나 사회 전반에 대남 경계심이 느슨해지는 것을 원천 차단하기 위한 예방적 단속”이라고 분석했다.이주원 기자