정부, 日 ‘조세이 탄광’ 희생자 유해 신원 확인 착수

한일 각각 DNA 감정해 결과 교환

19일 정상회담 언급·봉환 여부 주목

세줄 요약 조세이 탄광 희생자 유해 신원 확인 착수

한일 양국, DNA 감정 절차와 분석기관 협의

한국인 확인 시 국내 봉환 논의 가능성

2026-05-19 8면

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한일 정상이 합의한 일제강점기 조세이 탄광 수몰사고 희생자 유해의 신원 확인 작업이 본격화된다.외교부와 행정안전부는 18일 “조세이 탄광에서 지난해 8월과 올해 2월 발굴된 유해의 신원 확인을 위한 유전자 정보(DNA) 감정에 착수할 계획”이라고 밝혔다.앞서 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 1월 일본 나라에서 열린 한일 정상회담에서 DNA 감정 추진에 합의했다. 이후 외교당국은 실무 협의를 통해 DNA 감정의 구체적인 절차와 방법에 대해 협의해 왔다.외교부에 따르면 한국에서는 국립과학수사연구원이, 일본에서는 야마구치현 과학수사연구소가 감정 작업을 진행한다. 양측은 각자 DNA 분석을 실시한 뒤 결과를 교환해 신원 특정에 나설 예정이다.조세이 탄광 수몰사고는 일제강점기 시절 1942년 일본 야마구치현 우베시 해저 탄광에서 발생한 갱도 붕괴 사고다. 당시 강제동원된 조선인 노동자 136명을 포함해 광부 183명이 숨졌다. 희생자 유해는 80여년간 해저에 방치돼 있었다. 일본 시민단체 ‘조세이탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임’은 자체 자금으로 수중 탐사를 이어왔다. 지난해 8월 처음으로 유해 4점이 발견된 후 올해 2월 두개골 1점이 추가로 발굴됐다.정부 출범 이후 6번째 한일 정상회담이 19일 경북 안동에서 열리는 가운데 이와 관련해 진전된 언급이 있을 것으로 보인다. 유해가 한국인으로 확인될 경우 추후 국내 봉환 여부도 논의될 전망이다.이주원 기자