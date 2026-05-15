[포토] ‘씩씩하게 잘 다녀올게’

세줄 요약 왕건함, 청해부대 48진 교대 위해 부산 출항

아덴만 대해적 작전·선박 호송 임무 수행

호르무즈 투입 가능성·대드론 보강 주목

1 / 12 이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 엄마와 작별 인사를 하며 눈물을 흘리고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 엄마와 작별 인사를 하며 눈물을 흘리고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 어머니와 작별 인사를 나누며 눈물을 흘리고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 어머니와 작별 인사를 나누며 눈물을 흘리고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 딸과 작별 인사를 나누고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 가족과 작별 인사를 하고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 가족과 작별 인사를 하며 돌아서 눈물을 닦고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 두딸과 작별 인사를 하고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 청해부대 부대원이 손녀 볼에 뽀뽀하고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 15일 오후 부산 남구 해군작전사령부 부산적전기지에서 열린 해군 청해부대 48진 왕건함(DDH-Ⅱ·4400톤급) 출항 환송행사에서 한 청해부대원들이 가족과 인사를 나누고 있다.

청해부대 48진은 파병에 앞서 임무 수행 중 발생할 수 있는 위협에 대비해 대공 훈련을 강화하고, 대(對)드론체계를 보강했다.

48진은 파병 기간 소말리아 아덴만 해역 일대에서 선박 안전 호송과 항해 지원 임무를 수행하게 된다. 48진 임무교대는 중동전쟁 상황에서 이뤄져 향후 호르무즈 해협에 투입될지 이목이 집중되고 있다. 2026.5.15.

뉴스1

이미지 확대 청해부대 48진 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급) 출항 환송식이 열린 15일 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지에서 한 청해부대원이 가족과 작별인사를 하고 있다.

왕건함은 청해부대 47진 대조영함(DDH-Ⅱ·4400t급)과 아덴만 해역에서 임무를 교대한 뒤 파병임무를 수행할 예정이다. 2026.05.15.

뉴시스

이미지 확대 청해부대 48진 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급) 출항 환송식이 열린 15일 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지에서 청해부대원들이 파병 신고를 하고 있다.

왕건함은 청해부대 47진 대조영함(DDH-Ⅱ·4400t급)과 아덴만 해역에서 임무를 교대한 뒤 파병임무를 수행할 예정이다. 2026.05.15.

뉴시스

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우리 해군의 충무공이순신급 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ 4,400t)이 소말리아 아덴만 해역에서 임무를 수행하는 청해부대 48진으로 교대하기 위해 출항했다.현재 청해부대의 작전 범위는 아덴만 해역이지만, 상황에 따라 호르무즈 해협에 투입될 가능성도 거론된다.왕건함은 15일 오후 4시 부산작전기지에서 환송 행사를 마치고 아덴만 해역으로 출항했다.환송식에서 청해부대 장병은 가족들과 인사를 나눴고, 일부는 눈물을 보이기도 했다.청해부대 48진은 왕건함 승조원과 전대본부 참모진을 비롯해 특전요원(UDT/SEAL)으로 구성된 검문검색대, 해상작전헬기(Lynx)를 운용하는 항공대, 해병대 및 의무·정비 요원 등으로 구성된 지원대로 편성됐다. 병력은 260여 명 규모다.전체 병력의 약 30％인 80여 명이 청해부대 파병 유경험 인원으로 구성됐다고 해군은 설명했다.청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 대해적 작전을 수행하며 선박의 안전호송과 안전항해를 지원하는 임무를 맡는다. 유사시 우리 국민을 보호하고 연합해군사령부 및 EU 소말리아 해군사령부의 해양안보작전에 참여하게 된다.국회에서 의결된 파병 동의안에 명시된 청해부대 파견지역은 아덴만 해역 일대다.다만 우리 정부가 미국이 제안한 ‘해양 자유구상’ 등 호르무즈 재개방을 위한 군사 공조에 참여하기로 결정할 경우, 청해부대가 국회 비준 동의 등을 거쳐 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다.실제로 청해부대 48진은 이란전쟁에서 자주 사용된 자폭 드론 등에 대비하기 위한 대드론 방호체계를 보강했다.다만 해군 관계자는 “대드론 체계 보강은 호르무즈 파병을 염두에 둔 것이 아니라, 임무 수행 중에 발생할 수 있는 다양한 위협에 대비하기 위한 것”이라고 설명했다.청해부대 전력이 호르무즈 해역 외곽에서 상선에 대한 안전 지원 등에 나설 가능성도 있다.현재 파견된 대조영함도 호르무즈 해협 부근에 있는 우리 선박과 연락체계를 구축하고 안전 상황 등을 점검하고 있는 것으로 알려졌다.청해부대는 아덴만 해역까지 이동하는 데 3∼4주 소요되며, 내달 중 47진과 임무를 교대할 예정이다.김경률 해군참모총장은 훈시를 통해 “청해부대는 대한민국의 강한 해군력을 상징하고, 대한민국이 글로벌 책임 강국으로서 역할을 수행하고 있음을 증명하는 살아있는 역사”라고 강조했다.안우진(대령) 청해부대 48진 부대장은 “청해부대 48진 총원은 원팀으로 하나가 되어 국가와 국민이 부여하는 임무를 완수하겠다”라고 각오를 다졌다.황종우 해양수산부 장관은 “태극기가 걸려 있는 대한민국 선박은 세계로 나가는 우리의 영토”라며 “조국과 영토를 수호한다는 투철한 사명감으로 우리 선박들을 지켜주고 안내해달라”고 당부했다.2009년 3월 문무대왕함 1진 파병으로 시작된 청해부대는 창설 후 현재까지 17년 동안 우리나라 선박을 포함한 2400여 척의 선박을 호송했으며 3만 9000여 척의 안전 항해를 지원했다.2011년 아덴만 여명작전을 비롯해 2012년 제미니호 피랍선원 구출 작전, 2015년 예멘 우리 국민 철수 작전 지원, 2018년 가나 해역 피랍선원 구출 작전, 2023년 수단 우리 국민 철수 작전 지원 등 임무를 완수했다.온라인뉴스부