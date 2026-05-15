“트럼프만 시 주석 치켜세워… ‘전략 지위 하락’ 고스란히 드러나”

외교·안보 전문가들이 본 미중 회담

세줄 요약 트럼프의 다급함과 미국 전략 지위 하락 부각

시진핑의 G2 언급과 자신감 표출 해석

양국, 관리된 긴장 속 실리 협상 국면 진입

2026-05-15 4면

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14일 미중 정상회담을 지켜본 외교안보 분야 전문가들은 이번 회담에서 국제 정세 변화에 따른 양국의 ‘전략적 지위 변화’ 양상이 드러난 점에 주목했다. 올해 중간선거를 앞두고 중동 전쟁 및 경제 문제 해결이 다급한 도널드 트럼프 미국 대통령의 심리가 회담 일정 곳곳에서 노출됐다는 분석이다. 반길주 국립외교원 교수는 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 ‘위대한 지도자’로 치켜세운 것 등에 대해 “트럼프 대통령만 시 주석을 띄우는 듯한 모두발언부터 전략적 지위가 낮아진 점이 고스란히 반영됐다”고 평가했다.대조적으로 시 주석이 ‘투키디데스의 함정’(신흥 강대국과 기존 패권국의 충돌 위험)을 언급한 점에 주목하는 시각도 있었다. 민정훈 국립외교원 북미유럽연구부 교수는 “주요 2개국(G2) 세계질서를 언급했다는 점에서 중국의 변화된 자신감을 보여 준 것”이라고 평가했다.이를 두고 박승찬 용인대 중국학과 교수는 “양국이 서로 필요한 부분이 명확한 가운데 관리된 긴장 국면을 연출하기 위한 적과의 동침”이라고 짚었다.중동 전쟁과 관련해선 미측이 중국에 강력하게 역할을 요구하긴 힘들었을 것이란 분석이 나왔다. 반 교수는 ﻿“양국 관계에 비춰 호르무즈 해협을 개방하라거나 종전하라는 식의 요구를 함부로 할 수는 없다”고 설명했다. 무역·통상 분야에서는 ‘누가 조금 더 유리하냐’의 싸움이라고 봤다. 반 교수는 “미국은 중국의 인공지능(AI), 반도체 등 분야에서 발전할 터전을 열어 주는 대신 중국도 희토류 등 광물 무기화를 제한하는 수준의 레드라인을 제안했을 것”이라고 말했다.정상회담 이후 양국 관계 변화에 대해서는 트럼프의 약세가 지속될 것이란 평가가 나온다. 박 교수는 “시진핑식 도광양회(자신의 재능을 드러내지 않고 기다림)가 시작됐다고 본다”며 “올해 말 ﻿미 중간선거를 앞두고 명분 없는 전쟁 속 반트럼프 정세가 높아지는 만큼 시 주석은 이 판을 즐길 것”이라고 했다.백서연 기자