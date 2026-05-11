[포토] ‘드론 테러범을 찾아라’ 대침투종합훈련

1 / 4 이미지 확대 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 2026.5.11

연합뉴스

이미지 확대 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 2026.5.11

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11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다.온라인뉴스부