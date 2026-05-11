정치 국방·외교 [포토] ‘드론 테러범을 찾아라’ 대침투종합훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/05/11/20260511800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-11 15:44 입력 2026-05-11 15:44 1/ 4 이미지 확대 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 2026.5.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 2026.5.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 2026.5.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 2026.5.11 연합뉴스 11일 경기도 화성시 한국지역난방공사 동탄지사에서 열린 ‘2026년 수도군단 대침투 종합훈련’에서 육군 수도군단 예하 제51보병사단 장병들이 미상의 자폭드론 공격으로 인한 폭발 상황을 가정해 훈련하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지