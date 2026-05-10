日언론 “다카이치, 李 고향 안동서 19일 정상회담 조율”

한일 셔틀외교 차원… 1박 2일 일정에너지 대응 등 경제협력 논의 전망

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리.

EPA 연합뉴스

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2026-05-11 6면

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다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일 한국을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 하는 방안을 조율 중인 것으로 전해졌다. 회담 장소는 이 대통령의 고향인 경북 안동이 유력하게 거론된다.9일 교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 19일부터 1박2일 일정으로 방한해 이 대통령과 이른바 ‘셔틀외교’ 차원의 한일 정상회담을 가질 전망이다.정상회담을 개최하면 중동 정세 불안에 따른 에너지 수급 대응과 중요 광물 공급망 강화 등 경제안보 협력 방안이 집중 논의될 것이라고 일본 매체들은 전했다. 한국과 일본 모두 원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존하는 만큼 원유·석유 제품과 관련 물자 확보를 위한 공조가 주요 의제가 될 전망이다.특히 중국의 희토류 수출 규제 강화로 일본 내 위기감이 커지는 가운데 핵심 광물 확보를 둘러싼 협력도 논의될 가능성이 크다. 반도체·배터리 공급망 안정과 관련한 협력 방안도 거론된다.이와 함께 오는 14~15일 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문과 미중 정상회담 이후 변화할 미중 관계와 동북아 정세에 대한 의견 교환도 이뤄질 전망이다. 북한에 의한 일본인 납치 문제 역시 의제에 포함될 가능성이 있다.회담이 성사되면 이 대통령이 올해 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 방문한 이후 약 4개월 만의 한일 정상회담이 된다. 당시 두 정상은 다카이치 총리의 취미인 드럼을 함께 연주하고 나라현 호류지를 찾는 등 친밀한 모습을 연출했다.도쿄 명희진 특파원