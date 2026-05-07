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실전 같은 유격… 긴장 속 외줄타기

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수정 2026-05-07 00:26
입력 2026-05-07 00:26
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실전 같은 유격… 긴장 속 외줄타기
실전 같은 유격… 긴장 속 외줄타기 육군 제35보병사단 장병들이 6일 전북 임실군에 위치한 사단 유격훈련장에서 외줄타기 극복 훈련을 하고 있다.
임실 뉴스1


육군 제35보병사단 장병들이 6일 전북 임실군에 위치한 사단 유격훈련장에서 외줄타기 극복 훈련을 하고 있다.

임실 뉴스1
2026-05-07 12면
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