이미지 확대 실전 같은 유격… 긴장 속 외줄타기 육군 제35보병사단 장병들이 6일 전북 임실군에 위치한 사단 유격훈련장에서 외줄타기 극복 훈련을 하고 있다.

임실 뉴스1

2026-05-07 12면

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육군 제35보병사단 장병들이 6일 전북 임실군에 위치한 사단 유격훈련장에서 외줄타기 극복 훈련을 하고 있다.임실 뉴스1