정치 국방·외교 실전 같은 유격… 긴장 속 외줄타기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/05/07/20260507012003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-07 00:26 입력 2026-05-07 00:26 이미지 확대 실전 같은 유격… 긴장 속 외줄타기 육군 제35보병사단 장병들이 6일 전북 임실군에 위치한 사단 유격훈련장에서 외줄타기 극복 훈련을 하고 있다.임실 뉴스1 육군 제35보병사단 장병들이 6일 전북 임실군에 위치한 사단 유격훈련장에서 외줄타기 극복 훈련을 하고 있다. 임실 뉴스1 2026-05-07 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지