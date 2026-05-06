정치 국방·외교 [포토] ‘고지를 항하여’ 유격훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/05/06/20260506801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-06 16:27 입력 2026-05-06 16:27 1/ 9 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격체조를 하고 있다. 2026.5.6뉴스1 이미지 확대 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격체조를 하고 있다. 2026.5.6뉴스1 육군 35사단 장병들이 6일 전북 임실군 35사단 유격훈련장에서 유격훈련을 받고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지