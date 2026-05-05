정부 “호르무즈 한국 선박 화재 진압 완료…인근 항구로 옮겨 원인 조사”

“한국 국적 6명 포함 선원 24명 피해 없어”

선박 정상운항 가능 여부 불확실…예인선 수배 중

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 반다르 압바스 앞바다 호르무즈 해협에 정박한 컨테이너선. 2026.5.2. AP 연합뉴스

이미지 확대 4일 AFP 통신이 이란 ISNA 통신사에서 입수한 이란 국적의 예인선 바심의 사진. 이 예인선은 이란 남부 반다르 압바스 앞바다 호르무즈 해협에 정박한 선박 근처를 항해 중이다. 2026.5.4. AFP 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 해협 화물선 폭발·화재 발생

선원 24명 전원 무사, 화재 진압 완료

인근 항구 예인 후 원인·피해 조사 예정

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호르무즈 해협에 머물던 한국 선박에 발생한 화재가 진압된 가운데 정부는 선박이 인근 항구로 예인된 뒤 정확한 사고 원인 조사에 나선다고 밝혔다.5일 외교부에 따르면 폭발·화재 사고가 발생한 선박에 탑승 중이던 한국 국적 선원 6명을 포함해, 선원 24명 모두 피해가 없는 것으로 확인됐다. 선박 내 화재도 진압돼, 추가 피해는 없는 상태다.다만 선박의 정상적인 운항이 가능한지 여부는 불확실한 상태다.정부는 인근 항구로 선박을 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 수리할 예정이라고 밝혔다. 현재 예인선을 수배하고 있어 구체적인 예인 일정은 정해지지 않았다.선박이 피격됐을 가능성도 제기되는 가운데 외교부는 “정확한 사고 원인은 선박 예인 후 피해 상태를 확인하는 과정에서 파악할 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다.앞서 한국시간으로 지난 4일 오후 8시 40분쯤 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 한국 해운사 HMM이 운용하는 화물선(HMM NAMU)에서 폭발과 함께 화재가 발생했다.HMM에 따르면 선박 기관실 좌현 쪽에서 불이 났으며, 선원들은 이산화탄소를 방출해 4시간가량 진화 작업을 벌였다.HMM 측은 이날 폐쇄회로(CC)TV상 화재가 진압된 것으로 파악된다며 선박을 인근 두바이항으로 이동시킬 것이라고 밝혔다.공교롭게도 이날은 미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 유도하는 ‘해방 프로젝트’에 착수한 날이었다.이란은 미국이 호르무즈 해협 통제에 개입하면 휴전 위반이라고 경고한 상황이었다.다만 정부 발표대로 아직까진 HMM 선박의 폭발과 화재가 이란 공격 때문인지 여부는 확인되지 않았다.신진호 기자