[포토] 제주함 진수식

세줄 요약 울산급 Batch-Ⅲ 4번함 제주함 진수식 거행

5인치 함포·KVLS 등 최신 무장 탑재

복합센서마스트·레이더로 탐지 능력 강화

1 / 5 이미지 확대 제주함이 진수식을 앞둔 28일 경남 고성군 SK오션플랜트 조선소에 정박해 있다. 2026.4.29.

해군 제공

이미지 확대 29일 오후 경남 고성군 SK오션플랜트 조선소에서 열린 제주함 진수식에서 행사를 기념하는 폭죽이 터지고 있다.

3천600t급 최신예 호위함인 울산급(Batch-Ⅲ) 4번함인 제주함은 길이 129m, 폭 14.8m, 높이 38.9m이며 5인치 함포, 한국형 수직발사체계(KVLS) 등을 장착했다. 2026.4.29

[공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 제주함이 진수식을 앞둔 28일 경남 고성군 SK오션플랜트 조선소에 정박해 있다. 2026.4.29 해군 제공

이미지 확대 29일 오후 경남 고성군 SK오션플랜트 조선소에서 열린 제주함 진수식에서 행사를 기념하는 폭죽이 터지고 있다.

3천600t급 최신예 호위함인 울산급(Batch-Ⅲ) 4번함인 제주함은 길이 129m, 폭 14.8m, 높이 38.9m이며 5인치 함포, 한국형 수직발사체계(KVLS) 등을 장착했다. 2026.4.29

[공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 진영승 합참의장, 김경률 해군참모총장, SK오션플랜트 강영규 대표 등 내빈이 29일 오후 경남 고성군 SK오션플랜트 조선소에서 열린 제주함 진수식에서 기념 촬영하고 있다.

3천600t급 최신예 호위함인 울산급(Batch-Ⅲ) 4번함인 제주함은 길이 129m, 폭 14.8m, 높이 38.9m이며 5인치 함포, 한국형 수직발사체계(KVLS) 등을 장착했다. 2026.4.29 연합뉴스

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해군과 방위사업청이 29일 경남 고성 SK오션플랜트에서 3600t급 최신예 호위함인 울산급(Batch-Ⅲ) 4번함 ‘제주함’ 진수식을 거행한다.제주함은 길이 129m, 폭 14.8m, 높이 38.9m이며 5인치 함포, 한국형 수직발사체계(KVLS), 대함유도탄방어유도탄, 함대함유도탄, 전술함대지유도탄, 장거리 대잠어뢰 등을 장착했다.특히 복합센서마스트(ISM)에 적외선 탐지추적 장비와 국내 기술로 개발한 다기능 위상배열레이더(MFR)를 장착했다. 다기능 위상배열레이더는 4면 고정형으로 전방위 대공·대함 표적에 대한 탐지·추적 및 다수의 대공 표적에 대한 동시 대응이 가능하다.또 하이브리드 추진체계로 소음을 최소화하고, 국내 기술로 개발한 선체 고정형 소나(HMS)와 예인형 선배열 소나(TASS)를 운용해 우수한 대잠전 능력을 갖췄다.제주함은 시운전 기간을 거쳐 2027년 6월 해군에 인도되며, 전력화 과정을 거쳐 작전 배치될 예정이다.이날 진수식에는 진영승 합참의장을 주빈으로 김경률 해군참모총장, 정재준 방사청 기반전력사업본부장, 강영규 SK오션플랜트 대표이사 등 150여 명이 참석한다.진영승 의장은 진수식에 앞서 배포된 자료를 통해 “지금은 그 어느 때보다 자주국방의 의지와 실질적 대비태세를 한층 강화해야 할 결정적 시기”라고 강조했다.그는 “우리 군은 무인수상정, 무인항공기 등 진화하는 K방산의 능력을 고도화해 AI(인공지능) 기반 유·무인 복합 전투능력을 비약적으로 발전시킴으로써 ‘싸워 이길 수 있는 강한 군’으로 거듭나기 위한 최선의 노력을 기울이고 있다”고 말했다.온라인뉴스부