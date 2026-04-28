군 정찰위성 5기 이달 말 전력화… 독자 대북 감시능력 고도화

美 대북 정보 제한에 ‘공백’ 우려 속

북핵 탐지 ‘425사업’ 13년 만에 결실

“대미 의존도 감소 분석은 섣불러

추가 위성 등 계획 필요” 목소리도

세줄 요약 군 정찰위성 5호기 이달 말 전력화 완료

1~4호기와 군집운용, 대북 감시 강화

425사업 마무리, 추가 전력 필요 지적

이미지 확대 우리 군의 세 번째 정찰위성이 21일(현지시간) 미 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 로켓 팰컨-9에 실려 발사되고 있다.

정찰위성 3호기를 탑재한 ‘팰컨9’는 한국시간 21일 오후 8시 34분(현지시간 오전 3시 34분)에 발사됐으며, 우주궤도에 정상적으로 진입한 정찰위성 3호기는 11시 30분 해외 지상국과 교신에 성공했다. 2024.12.22

국방부 제공

2026-04-29 6면

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우리 군의 독자적인 대북 감시 능력을 확보하기 위해 추진해온 군 정찰위성 5기의 전력화가 이달 말 완료될 예정인 것으로 28일 파악됐다. 미국 측의 대북 정보 제한에 따른 감시 공백 우려 속에 감시 능력의 패러다임이 바뀔 것이란 평가와 함께 아직 대미 의존도를 낮췄다는 분석은 섣부르다는 신중론이 동시에 제기됐다.28일 군에 따르면 지난해 11월 미 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 발사된 군 정찰위성 5호기는 현재 운용시험평가 결과 모든 시험항목 기준을 충족을 마치고 이달 중 전력화 될 예정이다. 이는 당초 계획보다 2개월 앞당겨진 시점이다.국방부 관계자는 “전력화 이후 기존 1~4호기와의 군집운용을 통해 북한의 핵·미사일 도발 징후와 종심지역 전략표적 감시정찰 임무를 수행할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 초소형 위성체계 등 후속 감시정찰 전력을 지속 확보해 우리 군의 독자적 감시정찰 능력을 고도화하고 한국형 3축 체계의 핵심인 킬체인 능력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 설명했다.5호기 실전 배치를 끝으로 ‘425사업’이 13년 만에 마침표를 찍는다. 425사업은 북한의 미사일 도발 징후를 탐지하고 표적을 감시하기 위해 중대형 정찰위성 5기를 확보·배치키로 한 사업이다. 합성개구레이더(SAR), 전자광학과 적외선(EO/IR)의 영어 발음 앞글자를 따온 이름이다. 지난 2013년 1조 3000억원 투입 사업을 결정 후 지난 2023년 1호기 발사에 성공했고, 지난해까지 2~5호기도 모두 궤도에 올렸다.군 안팎에서는 미측의 대북 정보 제한 상황의 장기화 우려 속 우리 군의 능력 확대를 앞당기며 한시름 덜었다는 평가가 나온다.다만 425사업은 시작일 뿐, 대미 의존도를 낮추기 위해서는 추가 위성 등 계획 수립이 필요한 시점이라는 목소리도 나온다.군 소식통은 “대북 감시 간격을 30분까지 단축하겠다는 계획을 이루기 위해서는 현재 알려진 소형·초소형 위성 발사만으로는 역부족”이라고 지적했다. 군은 425사업과 별도로 2030년까지 소형 위성 20여기, 초소형 위성 40여기를 개발·발사하는 사업도 추진 중인 것으로 알려졌다.백서연 기자