[포토] 가평전투 75주년 블랙이글스 추모비행

1 / 6 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스

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24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다.연합뉴스