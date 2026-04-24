정치 국방·외교 [포토] 가평전투 75주년 블랙이글스 추모비행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/04/24/20260424800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-24 14:24 입력 2026-04-24 14:24 1/ 6 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스 24일 오전 경기도 가평군 영연방 참전기념비에서 열린 가평전투 75주년 기념식에서 블랙이글스가 추모비행을 하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지