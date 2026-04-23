李 “한국은 신뢰의 협력 동반자… 베트남 성장에 함께할 것”

권력 서열 1·2·3위와 연쇄 회동

이미지 확대 베트남 총리와 경주 APEC 추억 떠올리며 이재명 대통령과 레 밍 흥(가운데) 베트남 총리가 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 면담에 앞서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 사진 등 양국 관련 전시물을 관람하고 있다.

하노이 뉴스1

2026-04-24 5면

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베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 23일(현지시간) 한국과 베트남의 주요 기업인들을 만나 최근 중동 전쟁 등으로 인한 불확실성에 대응하기 위해 양국 간 경제 협력을 확대할 것을 제안했다.아울러 베트남 권력 서열 2·3위인 총리, 국회의장과 각각 면담하며 베트남에 진출한 한국 기업에 대한 지원을 요청하는 등 ‘세일즈 외교’를 이어갔다.이 대통령은 이날 하노이에서 열린 한·베트남 비즈니스 포럼에 참석했다. 이 대통령은 기조연설을 통해 교역과 투자로 긴밀히 연결된 한·베트남 협력 관계를 고려할 때, 최근 국제적 불확실성에 대응하고 동반 성장을 하기 위해 양국 간 협력이 중요하다고 강조했다.포럼에는 한국 측에서 대한상공회의소 회장을 맡고 있는 최태원 SK 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장 등이 자리했다. 베트남 측에서는 레 응옥 선 PVN 회장, 당 호앙 안 EVN 회장, 당 밍 쯔엉 썬그룹 회장, 쩐 바 즈엉 타코그룹 회장, 쯔엉 지아 빙 FPT그룹 회장 등이 함께했다.양국 기업은 포럼을 계기로 첨단기술, 소비재, 인프라, 에너지, 금융 등 분야에서 70건 이상의 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 포럼에서는 삼성전자, SK이노베이션, 한국과학기술연구원, 대외경제정책연구원이 부품 산업, 전력 및 인공지능(AI) 산업 생태계 구축, 과학기술 및 첨단 산업 인력 양성에 대해 발표하는 등 양국 간 협력 방안이 논의됐다.이 대통령은 포럼에 앞서 하노이 총리실에서 레 밍 흥 총리와 면담을 하고 “한국은 신뢰할 수 있는 협력 동반자로서 베트남의 성장 목표 달성에 함께하고 싶다”며 “한국 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경이 제공되도록 총리께서 각별한 지원을 아끼지 않을 것으로 믿는다”고 밝혔다.이 대통령은 한국이 원전, 고속도로 및 철도, 금융 결제 시스템에 집중 투자해 단기간에 경제 도약을 이뤄낸 역사를 소개하며 베트남의 경제 발전에 한국이 동참하겠다고 언급했다. 이어 하노이 국회에서 진행한 쩐 타잉 먼 국회의장 면담에서도 베트남 내 한국 국민과 기업을 위한 관심과 지원을 당부했다.앞서 이 대통령은 전날 또 럼 베트남공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 통해 인프라, 에너지 등 분야로 협력을 더욱 고도화하기로 했다고 위성락 국가안보실장이 브리핑을 통해 전했다. 럼 서기장은 베트남의 원전 건설 등 에너지 전환 과정에서 한국 기업의 참여를 환영한다고 밝혔다.한편 김혜경 여사는 이날 럼 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사와 하노이 민족학 박물관에서 친교의 시간을 가졌다. 김 여사는 전날 리 여사에게 선물 받은 베트남 전통 의상인 아오자이를 입고 박물관을 찾았다.하노이 김진아·서울 박기석 기자