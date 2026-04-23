[포토] 한-베트남 영부인, ‘아오자이 친교’

1 / 9 이미지 확대 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 민족학 박물관에서 열린 배우자 간 친교행사에서 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사와 기념촬영을 하고 있다. 김 여사가 입은 아오자이는 응오 프엉 리 여사가 선물했다. 2026.4.23

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이미지 확대 김혜경 여사와 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사가 23일(현지시간) 하노이 민족학 박물관에서 전시물을 관람하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 민족학 박물관에서 열린 배우자 간 친교행사에서 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사와 인형을 보고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 민족학 박물관에서 열린 배우자 간 친교행사에서 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사와 인사하고 있다. 김 여사가 입은 아오자이는 응오 프엉 리 여사가 선물했다. 2026.4.23

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이미지 확대 김혜경 여사와 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사가 23일(현지시간) 하노이 민족학 박물관에서 전시물을 관람하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 김혜경 여사와 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사가 23일(현지시간) 하노이 민족학 박물관에서 수상 인형극을 관람하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

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베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사는 23일(현지시간) 베트남 영부인과 박물관을 관람하며 친교를 다졌다.김 여사는 이날 오전 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사와 함께 하노이 민족학 박물관을 방문했다.그는 박물관장으로부터 베트남의 전통 베틀과 이불·베개 등에 관한 설명을 들으며 연신 “한국에도 비슷한 것이 있다”고 감탄했다.한국관에선 직접 한국 전통 물건을 소개했고, 갓을 보며 “케이팝 데몬 헌터스(케데헌)에서 사자 보이즈가 쓰고 나온 것”이라고 설명하기도 했다.두 사람은 이후 야외에서 수상 인형극을 관람하고, 마주친 관광객들과 기념사진을 촬영했다.이날 김 여사는 베트남 전통의상인 분홍색 아오자이를 입었는데, 전날 리 여사로부터 선물 받은 것이라고 한다.이 대통령은 이날 인스타그램에 게시글을 올려 “귀한 선물을 보내주셔서 진심으로 감사드린다”며 “아오자이에서 베트남 고유의 아름다움이 물씬 느껴진다”고 사의를 표했다.리 여사는 지난해 8월 방한 당시 김 여사가 선물한 한복을 입고 청와대 상춘재에서 친교 일정을 가진 바 있다.김 여사는 “여사님이 한복을 입고 제가 아오자이를 처음 입은 이런 마음과 노력으로 두 나라 국민이 더 가까워지는 계기가 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부