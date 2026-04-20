韓·인도, 조선·디지털·에너지 ‘파트너’… 민간 MOU 20건 체결

이재용·정의선·구광모 등 총출동

﻿포스코, 철강 기업과 10조원 협약

현대차, 전기차 43만대 보급 추진

﻿오늘 한류·게임 등 파트너십 행사도

이미지 확대 한-인도 정상 공동언론발표 이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 열린 공동언론발표에서 나렌드라 모디 총리 발언 후 박수를 보내고 있다. 2026.4.20 연합뉴스

2026-04-21 3면

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이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 20일(현지시간) 한국과 인도의 대표 기업인들이 경제 협력 확대 방안을 논의했다. 조선·디지털·에너지 등 분야에서 20건의 민간 양해각서(MOU)도 체결했다.이날 뉴델리에서는 이 대통령이 참석한 가운데 한·인도 비즈니스 포럼이 열렸다. 포럼은 8년 만에 이뤄진 한국 정상의 인도 국빈 방문을 계기로 한국 산업통상부와 인도 상공산업부가 공동 주최했다.한국 측에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장 등 주요 대기업 총수들을 비롯해 250여명이 자리했다. 인도 측에서는 비제이 산카르 산마르그룹 회장, 라비칸트 루이야 에사르그룹 부회장, 라지브 메마니 CII 회장, 자얀트 아차랴 JSW스틸 최고경영자(CEO) 등 350여명이 함께했다.이 대통령은 축사를 통해 한국과 인도의 관계를 높이 평가하며 양국의 대표 기업인들에게도 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력을 당부했다. 이어진 포럼 세션에서는 첨단 제조 및 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야에서 포스코, 현대차, 크래프톤의 발표를 중심으로 양국 간 실질적인 협력 방안이 논의됐다.포럼을 계기로 한국경제인협회 및 한국 기업 16곳은 인도의 파트너 기업과 총 20건의 MOU를 체결했다. 포스코홀딩스는 인도 철강기업 JSW그룹과 72억 9000만 달러(약 10조 7400억원) 규모의 인도 일관밀(철강 공장) 합작법인 계약을 맺으며 투자를 확정지었다. 현대차는 TVS 모터 컴퍼니와 2037년까지 43만대 보급을 목표로 친환경·고안전 3륜 EV(전기차) 공동 개발을 추진키로 했다.HD한국조선해양은 신규 조선소 설립을 위한 인프라 구축 및 스마트 조선소 제조 기술 협력을 위한 MOU를 체결했다. 네이버는 인도 타타그룹의 TCS와 인도 지도 서비스 디지털화 협력, GS건설은 인도 풍력 단지 고효율화 사업을 위한 MOU를 맺었다.부대 행사로는 21일 한·인도 비즈니스 파트너십이 열린다. 전통 제조산업, 한류·첨단산업 등 다양한 분야를 아우르는 일대일 비즈니스 상담회와 첨단산업·게임·엔터테인먼트 분야 쇼케이스가 진행된다. 행사에는 한국 기업 40여곳과 인도 기업 100여곳이 참석해 양국 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.뉴델리 김진아·서울 박기석 기자